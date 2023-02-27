Ucuz telefon arayana müjde! Nokia en ucuz akıllı telefonu piyasaya sundu: Fiyatı baş döndürecek!







NOKİA C02 AKILLI TELEFON







Telefon değiştirmek isteyen ancak yüksek fiyatlar dolayısıyla alamayan insanlar için yeni bir telefon geliyor. Nokia tarafından çıkarılacak olan akıllı telefonun fiyatı insanların yüzünü güldürecek! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Son zamanlarda fiyatı en çok artan teknolojik ürünlerden biri de akıllı telefonlar olmuştu. Telefon değiştirmek isteyen insanlar yüksek fiyatlar sebebiyle alışveriş yapamadıkları için Nokia tarafından yeni bir akıllı telefon hazırlığı yapılıyor. Çıkacak olan yeni Nokia C02 akıllı telefonun en göze çarpan özelliği ise çıkarılabilir bataryası oldu. Artık batarya sorunu yaşayan insanlar yeni batarya kullanabilecek.Telefonun kamerası FWVGA+ 854x480 piksel olacak ve 5.45 inç LCD ekrana sahip olarak çıkacak. Aynı zamanda telefon suya dayanıklı olarak çıkıyor. 2 megapiksel ön kamerası ve 5 megapiksel arka kamerası olacak telefonun 2GB RAM ve 32 GB dahili depolama özelliği olurken aynı zamanda çift SIM kartı özelliği de kullanıcılara sunulacak. Telefonun 1.4 GHz yenileme hızı olacak ve iki sene güvenlik güncellemesi de kullanıcılara sunulacak. Telefonun piyasaya çıkış tarihi ile ilgili net bir açıklama yapılmasa da fiyatının 80 dolar altında olması tahmin ediliyor. Aynı zamanda telefonun ülkemize gelip gelmeyeceği ile ilgili de bir açıklama yapılmadı.