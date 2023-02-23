Ucuz telefon arayanlar Carrefour'a koşsun! Reeder P13 bedavadan biraz pahalıya satışta!







O MARKETTE TELE!FON 2.999,00 TL







Oldukça verimli ve indirimle uygun fiyat ile birlikte o markette satışa sunuldu. Yerli marka Reeder fiyatına göre oldukça performansı iyi bir üründür. O markette %25 indirimli olan Reeder marka telefonun indirimli fiyatı nedir? Merak edilen detaylar haberimizde.CarrefourSA marketlerde büyük indirim başladı. CarrefourSA karta sahip olanlar bu imkanlardan faydalanabilecekler. Reeder marka telefonun Reeder P13 Blue Max 32 GB 2022 modeli yüksek hız ile donatılmıştır.Gün içerisinde pil kapasitesi oldukça geniş kapsamlıdır.CarrefourSA uygun indirimli fiyata iyi bir performans ürünü ile karşınızdadır. Tüm gün kesintisiz oyun oynama imkanı, iletişim kurma, müzik dinleme, fotoğraf çekilme, uygulamalardan faydalanma kapsamında oldukça verimlidir.Temel donanımsal özellikleri şu şekildedir: MediaTek MT6761(Helio A22) işlemcisi, 32 GB yer kapsamlı, 4 GB RAM kapasitesi ile beklenen performansın üzerinde verim sağlamaktadır. Android 11 işletim sistemi bulunmaktadır. Tüm görüşmelerin ve verilerin gizli kalması kapsamında oldukça iyi bir işletim sistemidir. Pil kapasitesi 4780 mAh olarak ayarlanmıştır. Pil performans açısından oldukça iyi zaman geçirebileceğiniz derecede imkan sağlanmıştır.Reeder P13 Blue Max 32 GB 2022 oldukça kullanışlı olarak üretime sunulmuştur. Gün içerisinde USB kablo ile şarj imkanı elbette bulunmaktadır. Kesintisiz iletişim kurabilir , vaktinizi iyi bir şekilde geçirebilirsiniz. Türkiye Garantili olan Reeder 32 GB depolama alanına sahiptir. Depolama alanının yetmemesi halinde arttırılabilir hafıza kartı desteği bulunmaktadır. Reeder P13 Blue Max 32 GB 2022 model CarrefourSA satış fiyatı şu şekildedir: 2.990,00 TL olarak satışa sunulmuştur.