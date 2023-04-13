Stokların sınırlı olduğu duyurusu yapılırken popüler marka olan Xiaomi'nin Redmi Note 10 Pro modelini indirimli fiyatıyla müşterilere sunuldu. Carrefoursa akıllı cihazları satın alırken Carrefoursa Kart'ının kullanılması öneriliyor. Xiaomi Redmi Note 10 Pro, performansı ve fiyatıyla merak konusu olan akıllı telefon ön planda tutuluyor. Cihaz, 6.43 inçlik Full HD+ AMOLED ekranı ile gözleri kamaştırırken, güçlü Snapdragon 678 işlemci ve 4 GB RAM ile her türlü işlemi kolayca yapılmasına yardımcı oluyor. CarrefourSa'nın bu kaçırılmaz fırsatından yararlanmak için yapılması gerekenler ve akıllı telefonun fiyatı haberimizde yer almaktadır.
Aktüel
13 Nisan 2023 - 01:00
Ucuz telefon arayanlara müjde! Carrefour'da Xiaomi Redmi Note 10 Pro flaş indirimle satılacak!
Ucuz telefon arayışında olanlara CarrefourSa'dan kampanya duyurusu geldi. Xiaomi Redmi Note 10 Pro akıllı telefonunu indirimli alacaklar satışa sunmaya başlarken stoklar tükenmeden harekete geçildi. Carrefoursa uygun fiyatlı akıllı telefon almak için kaçırılmayacak fırsat detayları haberimizde.
Aktüel
13 Nisan 2023 - 01:00