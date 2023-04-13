Ucuz telefon arayanlara müjde! Carrefour'da Xiaomi Redmi Note 10 Pro flaş indirimle satılacak!













CARREFOURSA REDMI NOTE 10 PRO FİYATI

Stokların sınırlı olduğu duyurusu yapılırken popüler marka olan Xiaomi'nin Redmi Note 10 Pro modelini indirimli fiyatıyla müşterilere sunuldu. Carrefoursa akıllı cihazları satın alırken Carrefoursa Kart'ının kullanılması öneriliyor. Xiaomi Redmi Note 10 Pro, performansı ve fiyatıyla merak konusu olan akıllı telefon ön planda tutuluyor. Cihaz, 6.43 inçlik Full HD+ AMOLED ekranı ile gözleri kamaştırırken, güçlü Snapdragon 678 işlemci ve 4 GB RAM ile her türlü işlemi kolayca yapılmasına yardımcı oluyor. CarrefourSa'nın bu kaçırılmaz fırsatından yararlanmak için yapılması gerekenler ve akıllı telefonun fiyatı haberimizde yer almaktadır.1-Xiaomi Redmi Note 10 Pro 8/256 GB Yeşil Fiyatı: CarrefourSA Kart'a Özel 10.599,00 TL'den 9.490,00 TL'ye düşürülerek satışa sunuldu. 2 - Xiaomi Redmi Note 10 Pro 8/256 GB Bronz Fiyatı: CarrefourSA Kart'a Özel 10.599,00 TL'den 9.490,00 TL'ye indirildi.