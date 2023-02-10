Ucuz tuvalet kağıdı arayanlara duyuruldu: O market stokları ucuza boşaltacak!







TUVALET KAĞIDI 129 TL







Tuvalet kağıtları geçen yıl ciddi oranda fiyat artışı yaşayan temel ihtiyaçlar arasında yer almaktayken, tuvalet kağıdına yapılan büyük zam oranları vatandaşların ceplerini yakmaya başlamıştı. Tuvalet kağıdında gerçekleşen fiyat yükselişinin ardından 2023 yılında ise fiyatlarının ne kadar olacağı birçok vatandaş tarafından araştırılıyordu. O market tuvalet kağıdında büyük bir indirim yaptı. Üç katlı 32'li tuvalet kağıdı 129 TL! İşte indirim hakkında tüm merak edilenler...Tuvalet kağıdına yapılan büyük zamlar ardından ekonomik kriz sebebiyle geçim zorluğu yaşamakta olan halk bu temel ihtiyacını nasıl karşılayacağını kara kara düşünüyordu. Vatandaş bu düşünce içerisindeyken, A101 zincir market bomba gibi bir indirime imza attı. A101 marketlerde 32'li 3 katlı Softy tuvalet kağıdı 129 TL'den raflarda yerini aldı. A101 tuvalet kağıtlarına büyük indirim yaptı...