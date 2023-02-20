Ucuza ayçiçek yağı için son çağrı! Migros fiyatları dibe çekti

Özellikle temel gıda ürünlerine yapılan zamlardan bıkan vatandaş hangi markette hangi ürün indirimdeyse ona gidiyor. Birçok indirimli ürün olduğunu açıklayan market kampanyanın kısa süreceğini belirtti. Kampanya detayları haberimizde.
MİGROS'TAN BÜYÜK İNDİRİM
Ülke ekonomisinin kötü olduğu bu dönemde artık alışveriş yaparken, temel gıda ürünlerini alırken dahi iki kere düşünen vatandaşa bazı marketler kampanya yaparak destek olmaya çalışıyor. Maaşlara zam yapılması insanları mutlu etse de enflasyon oranlarının da artmasıyla maaşın artmasının bir önemi kalmadı. Vatandaşın cebini düşünen Migros Market bu hafta birçok üründe indirim yapılacağını duyurdu. Çay, kahve, temizlik ürünleri gibi birçok üründe yüzde 35 oranında indirim uygulanacak. fakat vatandaşların acele etmesi gerekecek. Çünkü bu büyük indirimin kısa süreli olduğu da açıklandı. Yalnızca 2 gün uygulanacak olan kampanyadan indirimli ürünlerden yararlanabilecek.