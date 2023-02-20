Aktüel
20 Şubat 2023 - 23:17

Ucuza ayçiçek yağı için son çağrı! Migros fiyatları dibe çekti

Ekonominin kötü olduğu bu dönemde alım gücü de düşen vatandaş için bazı marketler indirim haberlerini duyurarak vatandaşın yüzünü güldürüyor. Bu marketlerden biri de Migros market. sürekli başka ürünlere indirim yaparak vatandaşın cebini de düşünen market yeni indirimini açıkladı. İşte Migros'un indirimli ürünleri.

Aktüel
20 Şubat 2023 - 23:17
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Ucuza ayçiçek yağı için son çağrı! Migros fiyatları dibe çekti
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Özellikle temel gıda ürünlerine yapılan zamlardan bıkan vatandaş hangi markette hangi ürün indirimdeyse ona gidiyor. Birçok indirimli ürün olduğunu açıklayan market kampanyanın kısa süreceğini belirtti. Kampanya detayları haberimizde.

migros indirim

MİGROS'TAN BÜYÜK İNDİRİM



Ülke ekonomisinin kötü olduğu bu dönemde artık alışveriş yaparken, temel gıda ürünlerini alırken dahi iki kere düşünen vatandaşa bazı marketler kampanya yaparak destek olmaya çalışıyor. Maaşlara zam yapılması insanları mutlu etse de enflasyon oranlarının da artmasıyla maaşın artmasının bir önemi kalmadı. Vatandaşın cebini düşünen Migros Market bu hafta birçok üründe indirim yapılacağını duyurdu. Çay, kahve, temizlik ürünleri gibi birçok üründe yüzde 35 oranında indirim uygulanacak. fakat vatandaşların acele etmesi gerekecek. Çünkü bu büyük indirimin kısa süreli olduğu da açıklandı. Yalnızca 2 gün uygulanacak olan kampanyadan indirimli ürünlerden yararlanabilecek.

migros indirim

MİGROS MARKET İNDİRİMLİ ÜRÜNLER

-Elidor Şampuan : 51.,94 TL

-Namet Kangal Sucuk : 79,90 TL

-Tahsildaroğlu Beyaz İnek Peyniri 450 gr : 95,90 TL

-Çaykur Tiryaki 1 Kg : 74,90 TL

-Eti Browni İntense Mini Kek : 18,50 TL

-Sırma Doğal Maden Suyu 6x200 ml : 18,75 TL

-Elidor Saç Bakım Yağı : 51,94 TL

-Sensodyne Promine Diş Macunu : 71,18 TL

-Paradontax Diş Macunu : 71,18 TL

-Paradontax Florürlü Diş Macunu 75 ml : 48,68 TL

-Sensodyne Onarım ve Koruma Diş Macunu : 93,68 TL

-Komili Ayçiçek Yağı 4 Litre : 127,90 TL

-Porçöz Pas ve Kireç Çözücü 1 Litre : 21,93 TL

-Porçöz Yağ Çözücü 1 Litre 20,93 TL

EDİTÖR
Deniz Daş
Deniz Daş
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