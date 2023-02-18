Ucuza laptop, akıllı telefon, airfryer arayanlar ŞOK'a akın edecek! Hafta sonu indirimi baş döndürecek!







ŞOK 18 ŞUBAT 2023 KATALOĞU







ŞOK hafta sonuna özel öyle bir indirimler yaptı ki görenler gözlerine inanamadı. Ucuz elektronik ürünler ve çok ünlü markaların ürünleri resmen yarı fiyatına satışa sunuldu. “ŞOK EKSTRA ÜRÜNLER” başlığına sahip olan herkese aynı zamanda ücretsiz kargo imkanı sunuldu. Katalog içerisinde Palmolive duş jeli, o mu sıvı deterjan siyahlar için, Coca Cola cam şişe ürünleri bulunuyor. İşte, 18 Şubat 2023 ŞOK kataloğu haberimizde yer almaktadır.