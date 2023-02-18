ŞOK hafta sonuna özel öyle bir indirimler yaptı ki görenler gözlerine inanamadı. Ucuz elektronik ürünler ve çok ünlü markaların ürünleri resmen yarı fiyatına satışa sunuldu. “ŞOK EKSTRA ÜRÜNLER” başlığına sahip olan herkese aynı zamanda ücretsiz kargo imkanı sunuldu. Katalog içerisinde Palmolive duş jeli, o mu sıvı deterjan siyahlar için, Coca Cola cam şişe ürünleri bulunuyor. İşte, 18 Şubat 2023 ŞOK kataloğu haberimizde yer almaktadır.
Aktüel
18 Şubat 2023 - 17:45
Ucuza laptop, akıllı telefon, airfryer arayanlar ŞOK'a akın edecek! Hafta sonu indirimi baş döndürecek!
Sevilen market zincirlerinden olan ŞOK marketleri her hafta aktüel ürünlerini müşterilerine sunmaya devam ederken bu defa öyle bir indirim haberiyle geldi ki marketlere doldu taştı. ŞOK 18 Şubat 2023 kataloğunu yayınladı. İşte, ucuza cep telefonu, tablet, laptop arayanların adresi ŞOK ürünleri haberimizde.
Aktüel
18 Şubat 2023 - 17:45