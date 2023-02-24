SPOR
24 Şubat 2023 - 22:54

UEFA Avrupa Ligi kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakibi bakın hangi takımlar oldu!

UEFA Avrupa Konferans Ligi için kuralar çekildi. Türkiye'den iki takımın mücadele edeceği ligde yer alan Sivaspor ve Başakşehir'in karşılaşacağı rakipler belli oldu. İşte detaylar...

SPOR
24 Şubat 2023 - 22:54
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UEFA Avrupa Ligi kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakibi bakın hangi takımlar oldu!
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UEFA Avrupa Konferans Ligi için kuralar çekildi. Türkiye'den iki takımın mücadele edeceği ligde yer alan Sivaspor ve Başakşehir'in karşılaşacağı rakipler belli oldu. İşte detaylar..

BAŞAKŞEHİR VE SİVASSPOR RAKİPLERİ

uefa

Sivasspor-Florentina ve Başakşehir-Gent



SİVASSPOR KONFERANS LİGİNDE DURUMU NE?

sivasspor

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gerçekleştirdiği karşılaşmada Sivasspor, G Grubu'nda üç galibiyet, iki beraberlik ve bir mağlubiyetle lider olarak tamamladı.

BAŞAKŞEHİR KONFERANS LİGİNDE DURUMU NE?

başakşehir

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ülkemizi temsil eden bir diğer takım olan Başakşehir, A Grubu'ndaki maçlarında dört galibiyet, bir beraberlik ve bir yenilgi alarak grubu lider olarak tamamladı.

EDİTÖR
Tunacan Atalay
Tunacan Atalay
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