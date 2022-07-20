SPOR
20 Temmuz 2022 - 13:00

UEFA Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Liginde VAR sistemi var mı? Play-off mücadelerinde VAR sistemi uygulanacak mı? Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçlarına VAR sistemi getirildi mi? Var sistemi ile ilgili merak edilenler...

4 takımımızın bulundığu UEFA Avrupa Liginde VAR sisteminin olup olmadığı merak ediliyor. Taraftarlar bu konu ile ilgili internet üzerinden araştırmalara başladı. Playoff maçlarında VAR sistemi olacak mı? İşte detaylar...

SPOR
20 Temmuz 2022 - 13:00
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UEFA Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Liginde VAR sistemi var mı? Play-off mücadelerinde VAR sistemi uygulanacak mı? Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçlarına VAR sistemi getirildi mi? Var sistemi ile ilgili merak edilenler...


UEFA Avrupa Liginde, Sivasspor, Trabzonspor, Fenerbahçe ve Galatasaray bizi temsil edecek. Oynanacak olan açlarda VAR sistemi ile mi oynanacak? VAR sistemi ne demek? Detaylar haberimizde!

Avrupa Ligi ve Konferans Liginde VAR var mı?

UEFA Avrupa Liginde oynanacak olan Konferans Liglerinde VAR sistemi olacak. VAR sistemi " Videolu yardımcı hakem" anlamına gelmektedir.



Fakat Sivasspor, Trabzonspor, Fenerbahçe ve Galatasarayın playoff maçlarında VAR sistemi yoktu. Buda oldukça tartışma yaratmıştı.

Bu nedenle Şampiyonlar Ligi, Avrupa Konferans Ligi ve Avrupa playoff Liginde VAR olmayacak.

Playofflarda VAR neden yok?

Playofflarda mücadele edecek takımların stadyum alt yapısı nedeni ile VAR sistemi uygun değildir.

Playoff maçlarında kale çizgisi teknolojisi var mı?

Normalde kale çizgisi teknolojisi bulunmuyordu. Ancak bu sezon bu teknoloji geldi.

EDİTOR
Hazal Altıparmak
Hazal Altıparmak
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