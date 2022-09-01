SPOR
01 Eylül 2022 - 13:41

UEFA'dan ağır ceza! Emre Belözoğlu, teknik direktörlük faaliyetinden men edildi

Medipol Başakşehir'in çalıştırıcısı Emre Belözoğlu'na UEFA'dan ağır bir ceza geldi. Belözoğlu, Avrupa kupaları karşılaşmalarında takımının başında olamayacak.

SPOR
01 Eylül 2022 - 13:41
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
UEFA'dan ağır ceza! Emre Belözoğlu, teknik direktörlük faaliyetinden men edildi


UEFA, Süper Lig takımlarından Medipol Başakşehir'in çalıştırıcısı Emre Belözoğlu hakkında cezai işlem uyguladı. Verilen cezaya ilişkin karar açıklamasında ise turuncu-lacivertli takımın UEFA Avrupa Konferans Liginin 2'inci eleme turunda İstanbul'da oynanan Maccabi Netanya karşılaşmasında Emre Belözoğlu "Gölge antrenörlük" durumu vurgulandı. Alınan karar gereği ise Emre Belözoğlu'nun UEFA'nın düzenlediği müsabakalarda herhangi bir 'teknik direktör' faaliyeti gerçekleştiremeyeceği belirtilerek Belözoğlu'na men cezası verildiği bildirildi.

Emre Belözoğlu



Emre Belözoğlu ile ilgili UEFA tarafından verilen söz konusu kararın, kendisinin ilgili yönetmeliklerin içerisinde yer alan kriterleri yerine getirmesine kadar geçerli olacağı ifade edilirken Belözoğlu'na aynı zamanda genel davranış ilkeleri ihla etmesinden dolayı da uyarı cezasının kesildiği aktarıldı.

Başakşehir Kulübü'ne 10 bin euro para cezası

Emre Belözoğlu hakkında kesilen cezanın yanı sıra Başakşehir Kulübü'ne de ayrı bir cezai işlem uygulandı. UEFA, Belözoğlu ile aynı gerekçeler nedeniyle kulübe 10 bin euro para cezası verieken antrenör Erdinç Sözer'e de bu sebeplerden dolayı uyarı gönderildiği belirtildi.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
İlginizi Çekebilir
Ağaoğlu: 'Savunma bölgesine alternatif transfer acil olarak gündeme gelebilir'
Ağaoğlu: 'Savunma bölgesine alternatif transfer acil olarak gündeme gelebilir'
Avrupa’da transfer dönemi sona erdi… Takım Bulamayan dünyaca ünlü futbolcular için Süper Lig ekipleri devreye girdi
Avrupa’da transfer dönemi sona erdi… Takım Bulamayan dünyaca ünlü futbolcular için Süper Lig ekipleri devreye girdi
Batshuayi, resmen Fenerbahçe'de
Batshuayi, resmen Fenerbahçe'de
Trabzonspor, İstanbul'dan 3 puanla dönüyor!
Trabzonspor, İstanbul'dan 3 puanla dönüyor!
Galatasaray, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü
Galatasaray, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü
Ümraniyespor-Trabzonspor Maçı Canlı Anlatım!
Ümraniyespor-Trabzonspor Maçı Canlı Anlatım!
Son Haberler
Son dakika: 3 yaşındaki Müslüme cinayetinde flaş karar!Müslüme Yağal davasında yeni kararlar verildi
Son dakika: 3 yaşındaki Müslüme cinayetinde flaş karar!Müslüme...
Çakarlı araçla yakalandı, 'Abartıyorsunuz, vatan haini miyim?' dedi
Çakarlı araçla yakalandı, 'Abartıyorsunuz, vatan haini miyim?' dedi
Silahlı saldırıda ölen Güngör Arslan’ın avukatından açıklama
Silahlı saldırıda ölen Güngör Arslan’ın avukatından açıklama
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski rektör Ünsal Ban'ın serbest bırakılmasına itiraz etti
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski rektör Ünsal Ban'ın serbest...
Ağaoğlu: 'Savunma bölgesine alternatif transfer acil olarak gündeme gelebilir'
Ağaoğlu: 'Savunma bölgesine alternatif transfer acil olarak gündeme...
Avrupa’da transfer dönemi sona erdi… Takım Bulamayan dünyaca ünlü futbolcular için Süper Lig ekipleri devreye girdi
Avrupa’da transfer dönemi sona erdi… Takım Bulamayan dünyaca ünlü...
Batshuayi, resmen Fenerbahçe'de
Batshuayi, resmen Fenerbahçe'de
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe’den anlamlı hediye
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe’den...
Meteoroloji o illeri uyardı! Meteoroloji şiddetli yağmur uyarısında bulundu
Meteoroloji o illeri uyardı! Meteoroloji şiddetli yağmur uyarısında...
Rogers Center'da seks skandalı! Public seks yapan çift tribünden kovuldu!
Rogers Center'da seks skandalı! Public seks yapan çift tribünden kovuldu!
Öğrencilere müjde: CHP'li belediyeler tarafından milyonlarca öğrenciye kırtasiye yardımı yapılacak!
Öğrencilere müjde: CHP'li belediyeler tarafından milyonlarca öğrenciye...
Trabzonspor, İstanbul'dan 3 puanla dönüyor!
Trabzonspor, İstanbul'dan 3 puanla dönüyor!
Sudan'daki sel felaketinde can kaybı 105'e yükseldi
Sudan'daki sel felaketinde can kaybı 105'e yükseldi
İzmir'de 3 araçlı zincirleme kaza: 3 yaralı
İzmir'de 3 araçlı zincirleme kaza: 3 yaralı
Tuğçe Kazazdan şok hareket! LGBT karşıtı yürüyüşe Tuğçe Kazazdan Çağrı
Tuğçe Kazazdan şok hareket! LGBT karşıtı yürüyüşe Tuğçe Kazazdan...