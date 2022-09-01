UEFA'dan ağır ceza! Emre Belözoğlu, teknik direktörlük faaliyetinden men edildi

UEFA, Süper Lig takımlarından Medipol Başakşehir'in çalıştırıcısı Emre Belözoğlu hakkında cezai işlem uyguladı. Verilen cezaya ilişkin karar açıklamasında ise turuncu-lacivertli takımın UEFA Avrupa Konferans Liginin 2'inci eleme turunda İstanbul'da oynanan Maccabi Netanya karşılaşmasında Emre Belözoğlu "Gölge antrenörlük" durumu vurgulandı. Alınan karar gereği ise Emre Belözoğlu'nun UEFA'nın düzenlediği müsabakalarda herhangi bir 'teknik direktör' faaliyeti gerçekleştiremeyeceği belirtilerek Belözoğlu'na men cezası verildiği bildirildi.
Emre Belözoğlu ile ilgili UEFA tarafından verilen söz konusu kararın, kendisinin ilgili yönetmeliklerin içerisinde yer alan kriterleri yerine getirmesine kadar geçerli olacağı ifade edilirken Belözoğlu'na aynı zamanda genel davranış ilkeleri ihla etmesinden dolayı da uyarı cezasının kesildiği aktarıldı.