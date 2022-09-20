Polonya'da 21-27 Eylül 2022 tarihleri arasında düzenlenecek UEFA 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası 5. Grup müsabakalarında FIFA kokartlı hakem Arda Kardeşler de düdük çalacak. Spor Toto Süper Lig yardımcı hakemlerinden Mehmet Emin Tuğral da mücadelelerde yardımcı hakem olarak görev alacak.
SPOR
20 Eylül 2022 - 10:39
UEFA'dan Arda Kardeşler'e görev
FIFA kokartlı hakem Arda Kardeşler, UEFA 19 Yaş Altı Futbol Şampiyonası 5. Grup maçlarında görevlendirildi.
SPOR
20 Eylül 2022 - 10:39
Polonya'da 21-27 Eylül 2022 tarihleri arasında düzenlenecek UEFA 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası 5. Grup müsabakalarında FIFA kokartlı hakem Arda Kardeşler de düdük çalacak. Spor Toto Süper Lig yardımcı hakemlerinden Mehmet Emin Tuğral da mücadelelerde yardımcı hakem olarak görev alacak.
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