Fenerbahçe'ye UEFA ceza verdi. AEK Larnaka ile oynanan maçta Sarı Lacivertliler'e çeşitli penaltılar verildi. Kadıköy'deki maçta tribünlerdeki olay nedeniyle toplam 21 bin euro para cezası alan Fenerbahçe, Jorge Jesus'a verilen cezanın bir kısmını da aldı. Fenerbahçe, Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde hem La Liga'da hem de Avrupa'da elde ettiği başarıların ardından futbolda da manşetlere çıkmayı başardı. Sarı lacivertli ekip, Dünya Kupası'ndaki en yakın rakibi Galatasaray'ı 2 puan farkla geride bırakırken, grubunu lider bitirerek UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna çıktı. Fakat Fenerbahçe'nin başarısında büyük rol oynayan Jorge Jesus, beklenmedik bir UEFA cezası aldı.
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20 Kasım 2022 - 12:18
UEFA'dan Fenerbahçe'nin teknik patronu Jorge Jesus'a şartlı men cezası!
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, UEFA tarafından cezalandırıldı. AEK Larnaka'nın maça geç başlamasından Jorge Jesus'un sorumlu olduğunun tespit edilmesinin ardından Portekizli teknik adama bir maç ceza verildi. Ancak bu yasak bir yıllık deneme süresi için askıya alındı.
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20 Kasım 2022 - 12:18
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