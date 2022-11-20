UEFA'dan Fenerbahçe'nin teknik patronu Jorge Jesus'a şartlı men cezası!













JESUS'A UEFA'DAN ŞARTLI CEZA

Fenerbahçe'ye UEFA ceza verdi. AEK Larnaka ile oynanan maçta Sarı Lacivertliler'e çeşitli penaltılar verildi. Kadıköy'deki maçta tribünlerdeki olay nedeniyle toplam 21 bin euro para cezası alan Fenerbahçe, Jorge Jesus'a verilen cezanın bir kısmını da aldı. Fenerbahçe, Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde hem La Liga'da hem de Avrupa'da elde ettiği başarıların ardından futbolda da manşetlere çıkmayı başardı. Sarı lacivertli ekip, Dünya Kupası'ndaki en yakın rakibi Galatasaray'ı 2 puan farkla geride bırakırken, grubunu lider bitirerek UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna çıktı. Fakat Fenerbahçe'nin başarısında büyük rol oynayan Jorge Jesus, beklenmedik bir UEFA cezası aldı.Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde AEK Larnaca ile oynadığı maçta UEFA'dan çok sayıda ceza aldı. Kadıköy'deki maçta merdiven boşluğunu kapattığı için 12.000 euro para cezasına çarptırıldı. Ayrıca sahaya bir cisim attığı için 9.000 euro para cezasına çarptırıldı. Maçın geç başlaması hem kulübe hem de teknik direktöre yaptırım uygulanmasına nedeen oldu. . Bu nedenle sarı-lacivertli kulüplere 15 bin Euro'luk fatura kesildi. Maça geç kaldığı iddia edilen Jorge Jesus'a da UEFA müsabakalarından men cezası verildi ancak bunun bir yıllık deneme süresi içinde askıya alınmasına karar verildiği bildirildi.