UEFA'dan o iddialara yanıt: Şampiyonlar Ligi finali 10 Haziran'da İstanbul'da..!

10 Haziran'da İstanbul'da Şampiyonlar Ligi final maçının oynanmasına ilişkin alınan kararın iptal edileceği söylentileri gündeme bomba gibi düşmüştü. UEFA, yaptığı bir son dakika açıklamasında söz konusu spekülasyonlara son noktayı koydu. Yapılan açıklamada, "2023 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali planlanmış olduğu gibi 10 Haziran'da İstanbul'da oynanacak." denildi.
UEFA, Türkiye'nin seçim politikalarının Şampiyonlar Ligi final maçının aşka bir ülkede oynanmasına yol açabileceği yönündeki iddiaların ardından açıklama yayınladı. UEFA tarafından yayınlanan açıklamanın içeriğinde "2023 yılı UEFA Şampiyonlar Ligi Finali planlanlanmış olduğu gibi 10 Haziran günü İstanbul'da gerçekleştirilecek. Buna karşılık UEFA'nın herhangi bir siyasi kuruluş, hiçbir hükümet ya da ulusal futbol federasyon yetkilileri ile görüşmesi yok." Geçtiğimiz gün basına, UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Portekiz ile bir görüşme olduğu bildirilmişti..