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20 Eylül 2022 - 19:21

UEFA'dan Rusya'nın Euro 2024'e katılmasına veto

UEFA, Rusya'nın 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'ndan (EURO 2024) men edildiğini duyurdu.

SPOR
20 Eylül 2022 - 19:21
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UEFA'dan Rusya’nın Euro 2024’e katılmasına veto


UEFA İcra Komitesi bugün Hırvatistan'ın Hvar kentinde bir görüşme gerçekleştirdi ve 9 Ekim'de Frankfurt'ta yapılacak olan UEFA EURO 2024 eleme kuralarının formatını onayladı.

Buna göre, şampiyonaya ev sahipliği yapacak Almanya, otomatik olarak final turnuvasına katılmaya hak kazanacak ve eleme gruplarına yer almayacak. Rus takımlarının, UEFA İcra Komitesi'nin 28 Şubat 2022 tarihli ve Spor Tahkim Mahkemesi tarafından 15 Temmuz 2022'de onaylanan kararı sonrası bugün de Rusya Milli Takımı'nın EURO 2024 Elemeleri'ne dahil olmayacağı açıklandı.



EURO 2024 elemelerine 53 ulusal federasyon katılacak. 10 grup birincisi ve 10 grup ikincisi final turnuvasına katılmaya hak kazanacak. 3 takım ise Mart 2024'te oynanacak play-off'lardan finallere gitme şansı elde edecek. 53 takım, 2022-2023 UEFA Uluslar Ligi sıralamasına göre sıralanarak 7 torbaya bölünecek.

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