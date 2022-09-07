UEFA Şampiyonlar Lig maçları şifresiz izlenir mi? Ajax-Rangers ve Napoli-Liverpool maçları TV 8.5'tan şifresiz izleme linki







UEFA Şampiyonlar Ligi 7 Eylül maçları







2022-2023 Şampiyonlar Ligi maçlarının dün akşam başlaması üzerine heyecanlı bekleyişler de başladı. A gurubunun bu akşam oynayacağı maçı şifresiz izlemek isteyenler internet arama motorundan arattırmaya başladı. İşte, şifresiz maç izlenebilen kanal haberimizde...19:45 Ajax - Rangers22:00 Napoli - LiverpoolYukarıda yer alan maçları şifresiz izlemek isteyen futbolseverler için şifresiz yayınlanacak kanal belli oldu. TV8,5 kanalının twitter hesabı üzerinden yapılan paylaşım ile beraber maçların şifresiz izlenebileceği müjdesi verildi. Bugün gerçekleşecek UEFA Şampiyonlar Ligi maçını şifresiz izlemek isteyenler TV8,5 ekranlarından takip edebilir.