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15 Temmuz 2022 - 13:41

UEFA Şampiyonlar ligi ön eleme maçı Fenerbahçe-Dinamo Kiev arasında yapılacak! 20 Temmuz da gerçekleşecek olan maç hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu!

Fenerbahçe ile Dinamo Kiev karşı karşıya gelecek. Yapılacak bu maç 20 Temmuz çarşamba günü ekranlarda olacak. Beınsports kanalından izleyebilirsiniz.

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15 Temmuz 2022 - 13:41
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UEFA Şampiyonlar ligi ön eleme maçı Fenerbahçe-Dinamo Kiev arasında yapılacak! 20 Temmuz da gerçekleşecek olan maç hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu!


UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme maçı Fenerbahçe- Dinamo Kiev arasında geçecek. Maç 20 temmuz Çarşamba günü akşam 21:00' da yapılacak. Beınsport kanalında fenerbahçe - Dinamo karşılaşmasını keyifle izleyebilirsiniz.

Yeni Transferler ilk idmanlarına çıktılar

Fenerbahçe takımı maç için hazırlanmaya başladı. Teknik Direktör kontrolü ile ısınma, koşu, çabukluk dayanıklılık, kuvvet ve taktiksel çalışmalar yaptı.



Feerbahçe'ye transfer olan Arao, Tiago ve Joshua ise ilk antremanlarını yaptılar. 20 Temmuzda yapılacak olan maç için Fenerbahçeliler bugün itibar ile hazırlıklara başlıyor.

EDİTOR
Hazal Altıparmak
Hazal Altıparmak
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