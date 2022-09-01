YAŞAM
01 Eylül 2022 - 16:00

Uefa Stadyum Ve Güvenlik Konferansı İstanbul'da Yapılıyor

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YAŞAM
01 Eylül 2022 - 16:00
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Uefa Stadyum Ve Güvenlik Konferansı İstanbul'da Yapılıyor


UEFA Stadyum ve Güvenlik Konferansı, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) ev sahipliğinde İstanbul'da yapılıyor.


TFF'nin ev sahipliğinde İstanbul'da gerçekleştirilen UEFA Stadyum ve Güvenlik Konferansı, başladı. Konferansta Türkiye Futbol Federasyonu'nu; Başkan Vekili Nüket Küçükel Ezberci, Yönetim Kurulu Üyeleri Talat Papatya, Hamit Altıntop, Murat Şahin ve Genel Sekreter Kadir Kardaş temsil etti.




Pandemi nedeniyle iki yıldır online seminerler şeklinde organize edilen ama bu yıl tekrar yüz yüze gerçekleştirilen konferansta, UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, UEFA Stadyum ve Güvenlik Komitesi Başkanı Michael van Praag, Emniyet Müdürlüğü temsilcileri, UEFA yetkilileri ile Avrupa kupalarında ter dökecek kulüplerin güvenlik sorumluları da yer aldı.


UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, konferansın açılışı için gönderdiği video mesajında Avrupa Konseyi ile UEFA arasında dört yıldan beri stadyum ve güvenlik konularında stratejik iş birliği yapıldığına dikkat çekerek, futbol karşılaşmalarında stadyum, emniyet ve güvenlik konularının ele alınmasında koordinasyon ve iş birliğinin önemine vurgu yaptı.


Daha sonra kürsüye gelen TFF Başkan vekili Nüket Küçükel Ezberci, yaptığı konuşmasında, futbol karşılaşmalarını bir aile etkinliği olarak gördüklerini ve bu amaçla kadın ve çocukların statlara daha çok çekilmesi için atılacak adımların önemine dikkat çekti. TFF Başkan Vekili Ezberci ayrıca UEFA maçlarındaki organizasyon gücünü takdir ettiğini belirtti.


Ezberci'nin ardından sözü alan UEFA Stadyum ve Güvenlik Komitesi Başkanı Michael van Praag, konuşmasında Türkiye Futbol Federasyonu'nun yoğun bir çalışma temposunda olduğunu belirterek, 2022-23 Avrupa kupaları grup kuralarının geçen hafta İstanbul'da çekildiğini, sezonun da 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi final maçıyla burada kapatılacağını söyledi. Praag konuşmasını şöyle sürdürdü:


"UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı'ya Stadyum ve Güvenlik Konferansı'nın İstanbul'da yapılması konusundaki gayretleri için teşekkür ediyorum. 30 yıldır futbolun içindeyim ve yıllar içerisinde dikkat çeken iki konunun değişen şartlara adaptasyon ve gelişim olduğunu gördüm. Takım oyunu ve birlik olmak da işimizin dikkat çeken iki unsurudur. Bu yılki etkinliğimizin temasını da 'Sharing the Stage' (Sahneyi Paylaşmak) olarak belirledik."


Van Praag, son Şampiyonlar Ligi maçında yaşanan seyirci olaylarına ilişkin raporların hazırlanma sürecinin devam ettiği konusunda katılımcıları bilgilendirdi.


Konferansın sabah oturumlarında statlarda yaşanan sosyal aktivizm, ayrımcılık ve ırkçılık, pandeminin etkileri ve taraftarların stadyuma dönüşü, stadyuma dönen taraftarların eskisine göre farklı davranış kalıpları sergilemesi, pandemi ile artan mobile bilet ve mobil ödeme yöntemleri kullanımı gibi konular değerlendirildi.


Geçen yıl Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen UEFA Avrupa Konferans Ligi finalini konu alan ve çeşitli uzmanların katıldığı panelde, daha önceden UEFA finallerine ev sahipliği yapmamış ülkelerde organize edilen karşılaşmalardaki hassas noktalar tartışıldı; ayrıca özel güvenlik çalışanlarının eğitimi ve deplasman seyircileri için yapılan uygulamalara dikkat çekildi.


Etkinliğin öğle ve akşam oturumlarında seyirci yoğunluğu hesaplaması ve acil tahliye planları, taraftar davranışlarının değerlendirilmesi, bilgi sistemlerinin yönetimi, UEFA güvenlik sorumlularının rolü ve bilgi paylaşımı gibi konulara değinildi.

EDİTOR
Haber Editörü
Haber Editörü
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