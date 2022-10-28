UEFA, ülke puan ve sıralamalarını güncelledi! Türkiye, sıralamada yer değiştirdi







UEFA ÜLKE PUANLARI VE ULUSAL SIRALAMA GÜNCEL LİSTE











UEFA ülke puanları sıralamasının son güncel hali şöyle:

Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde ülkemizi temsil eden 4 takımımız, 27 Ekim Perşembe günü UEFA Ülke Puan sıralamasında önemli maçlar oynadı. Gruptan ayrıldığını şimdiden garantileyen menajerimiz, Rennes'i Fenerbahçe sahasında taraftarlarının önünde karşıladı. Avrupa Ligi grubundan çıkmak için önemli olan diğer maç ise Sırbistan deplasmanında Kızılyıldız ile oynanacak. Temsilcimiz Trabzonspor dışarıda mücadele etti. 6 puanla 2. sırada. Masada yer alan temsilcimiz, rövanş hesaplarını puan veya puan bazında yaptığı bir müsabakadan 2-1 geri döndü. UEFA Konferans Ligi'nde gruptan çıkma garantisi olan temsilcimiz Başakşehir, İtalya'da Fiorentina'ya konuk oldu ve sahaya 2-1 yenildi.UEFA Ulusal Skor Sıralamasında temsilcilerimiz 5. Hafta maçlarında 2 mağlubiyet, 1 galibiyet ve 1 beraberlik ile yolculuğuna devam ederken, UEFA Ulusal Skora katkı sağlamaya devam ediyor. Fenerbahçe, evinde 3-0'lık skorla yıkıldıktan sonra 3-3'ü eşitledi. Sivasspor, sahasında Cluj bariyerini 3-0 mağlup etti. Başakşehir deplasmanda Fiorentina'ya 2-1 mağlup oldu. Öte yandan Trabzonspor deplasmanda Kızılyıldız'a 2-1 mağlup oldu.1- İngiltere 95.284 2- İspanya 84.427 3- Almanya 72.606 4- İtalya 66.354 5- Fransa 54.664 6- Hollanda 52.500 7- Portekiz 50.216 8- İskoçya 35.800 9- Belçika 34.400 10- Avusturya 33.000 11. Sırbistan 31,375 12. Norveç 28,75 13. Türkiye 28,75 14. Çekya 28,55 15. Ukrayna 28,5 16. İsviçre 28,425 17. Danimarka 26,625 18. Rusya 26,215 19. Hırvatistan 25,4 20. Yunanistan 25,225