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28 Ekim 2022 - 14:11

UEFA, ülke puan ve sıralamalarını güncelledi! Türkiye, sıralamada yer değiştirdi

Temsilcilerimiz UEFA ulusal skor sıralamasında dört önemli Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçı oynadı. Karşılaşmada Rennes'i 3-0'dan dönen Fenerbahçe, 3-3 berabere kaldı. Trabzonspor deplasmanda Belgrad'a 2-1 mağlup oldu. Başakşehir gruptaki ilk maçını İtalya'da Fiorentina'ya kaybederken, Sivasspor Cluj'u 3-0 yenerek grup dışı kaldı. UEFA ise ulusal puan sıralamasını bu sonuçları sonrası yeniden güncelledi.

SPOR
28 Ekim 2022 - 14:11
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UEFA, ülke puan ve sıralamalarını güncelledi! Türkiye, sıralamada yer değiştirdi


Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde ülkemizi temsil eden 4 takımımız, 27 Ekim Perşembe günü UEFA Ülke Puan sıralamasında önemli maçlar oynadı. Gruptan ayrıldığını şimdiden garantileyen menajerimiz, Rennes'i Fenerbahçe sahasında taraftarlarının önünde karşıladı.

Avrupa Ligi grubundan çıkmak için önemli olan diğer maç ise Sırbistan deplasmanında Kızılyıldız ile oynanacak. Temsilcimiz Trabzonspor dışarıda mücadele etti. 6 puanla 2. sırada. Masada yer alan temsilcimiz, rövanş hesaplarını puan veya puan bazında yaptığı bir müsabakadan 2-1 geri döndü. UEFA Konferans Ligi'nde gruptan çıkma garantisi olan temsilcimiz Başakşehir, İtalya'da Fiorentina'ya konuk oldu ve sahaya 2-1 yenildi.

UEFA ÜLKE PUANLARI VE ULUSAL SIRALAMA GÜNCEL LİSTE

UEFA, ülke puan ve sıralamalarını güncelledi



UEFA Ulusal Skor Sıralamasında temsilcilerimiz 5. Hafta maçlarında 2 mağlubiyet, 1 galibiyet ve 1 beraberlik ile yolculuğuna devam ederken, UEFA Ulusal Skora katkı sağlamaya devam ediyor. Fenerbahçe, evinde 3-0'lık skorla yıkıldıktan sonra 3-3'ü eşitledi. Sivasspor, sahasında Cluj bariyerini 3-0 mağlup etti. Başakşehir deplasmanda Fiorentina'ya 2-1 mağlup oldu. Öte yandan Trabzonspor deplasmanda Kızılyıldız'a 2-1 mağlup oldu.

UEFA ülke puanları sıralamasının son güncel hali şöyle:

1- İngiltere 95.284

2- İspanya 84.427

3- Almanya 72.606

4- İtalya 66.354

5- Fransa 54.664

6- Hollanda 52.500

7- Portekiz 50.216

8- İskoçya 35.800

9- Belçika 34.400

10- Avusturya 33.000

11. Sırbistan 31,375

12. Norveç 28,75

13. Türkiye 28,75

14. Çekya 28,55

15. Ukrayna 28,5

16. İsviçre 28,425

17. Danimarka 26,625

18. Rusya 26,215

19. Hırvatistan 25,4

20. Yunanistan 25,225

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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