UEFA, ülke puan ve sıralamalarını güncelledi! Türkiye, sıralamada yer değiştirdi

Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde ülkemizi temsil eden 4 takımımız, 27 Ekim Perşembe günü UEFA Ülke Puan sıralamasında önemli maçlar oynadı. Gruptan ayrıldığını şimdiden garantileyen menajerimiz, Rennes'i Fenerbahçe sahasında taraftarlarının önünde karşıladı. Avrupa Ligi grubundan çıkmak için önemli olan diğer maç ise Sırbistan deplasmanında Kızılyıldız ile oynanacak. Temsilcimiz Trabzonspor dışarıda mücadele etti. 6 puanla 2. sırada. Masada yer alan temsilcimiz, rövanş hesaplarını puan veya puan bazında yaptığı bir müsabakadan 2-1 geri döndü. UEFA Konferans Ligi'nde gruptan çıkma garantisi olan temsilcimiz Başakşehir, İtalya'da Fiorentina'ya konuk oldu ve sahaya 2-1 yenildi.
UEFA ÜLKE PUANLARI VE ULUSAL SIRALAMA GÜNCEL LİSTE
UEFA Ulusal Skor Sıralamasında temsilcilerimiz 5. Hafta maçlarında 2 mağlubiyet, 1 galibiyet ve 1 beraberlik ile yolculuğuna devam ederken, UEFA Ulusal Skora katkı sağlamaya devam ediyor. Fenerbahçe, evinde 3-0'lık skorla yıkıldıktan sonra 3-3'ü eşitledi. Sivasspor, sahasında Cluj bariyerini 3-0 mağlup etti. Başakşehir deplasmanda Fiorentina'ya 2-1 mağlup oldu. Öte yandan Trabzonspor deplasmanda Kızılyıldız'a 2-1 mağlup oldu.