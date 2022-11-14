Dizilerin başarılı oyuncusu Ufuk Şen, genellikle dizilerde kötü karakterleri canlandırsa da izleyici tarafından sevilip merak edilmektedir. Ufuk Şen'in oynadığı dizi ve filmler internet üzerinden sıklıkla araştırılıyor. İşte, Ufuk Şen biyografisi haberimizde yer almaktadır
Kim Kimdir
14 Kasım 2022 - 11:15
Ufuk Şen kimdir, nereli, yaşı kaç? Ufuk Şen biyografisi, hayatı ve özgeçmişi
İnternet üzerinden sıklıkla aratılan oyuncular arasında yer alan Ufuk Şen'in kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Ufuk Şen kimdir, kaç yaşında? Ufuk Şen hangi dizilerde oynadı? İşte detaylar...
Kim Kimdir
14 Kasım 2022 - 11:15
EDİTÖR
İlginizi Çekebilir