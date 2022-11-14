Kim Kimdir
14 Kasım 2022 - 11:15

Ufuk Şen kimdir, nereli, yaşı kaç? Ufuk Şen biyografisi, hayatı ve özgeçmişi

İnternet üzerinden sıklıkla aratılan oyuncular arasında yer alan Ufuk Şen'in kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Ufuk Şen kimdir, kaç yaşında? Ufuk Şen hangi dizilerde oynadı? İşte detaylar...

Kim Kimdir
14 Kasım 2022 - 11:15
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Ufuk Şen kimdir, nereli, yaşı kaç? Ufuk Şen biyografisi, hayatı ve özgeçmişi
Dizilerin başarılı oyuncusu Ufuk Şen, genellikle dizilerde kötü karakterleri canlandırsa da izleyici tarafından sevilip merak edilmektedir. Ufuk Şen'in oynadığı dizi ve filmler internet üzerinden sıklıkla araştırılıyor. İşte, Ufuk Şen biyografisi haberimizde yer almaktadır

UFUK ŞEN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

1980 yılında Bursa'da dünyaya gelen Şen'in annesi Artvinli babası ise Yugoslavyalı'dır. Küçük yaşlardan beri hayali olan oyunculuk üzerine Konya Selçuk Üniversitesi Tiyatro oyunculuk bölümünü tamamlayarak 2003 yılında ilk televizyon deneyimini yaşadı. Bu diziden sonra kariyerinde başarılı adımlar atan Şen, genellikle kötü karakterlere hayat verdiği de dikkatlerden kaçmadı.

UFUK ŞEN OYNADIĞI DİZİLER

(2015) Karagül

(2014) Küçük Gelin – Devran Kirman

(2014) Arka Sokaklar – Candaş

(2010) Şefkat Tepe – Baran

(2009) IV. Osman – Salih

(2009) Ayrılık – Riyad

(2008) Doktorlar – Seyfi

(2007) Tek Türkiye

(2006) Arka Sokaklar – Cem

(2005) Beşinci Boyut

(2004) Büyük Buluşma

(2003) Gurbet Kadını – Cezmi

UFUK ŞEN OYNADIĞI FİLMLER

(2016) Korku Komedi

(2013) Ammar: Cin Tarikatı – Mustafa

(2012) Mahmut İle Meryem – Olcaytu

(2010) Paramparça – Ali Süren

(2007) Taş Yastık

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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