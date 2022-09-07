DÜNYA
07 Eylül 2022 - 11:29

Uganda'da toprak kayması: 15 ölü

Uganda'da şiddetli yağışların yol açtığı toprak kayması sonucu 15 kişi hayata gözlerini yumdu.

DÜNYA
07 Eylül 2022 - 11:29
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Uganda’da toprak kayması: 15 ölü


Afrika ülkesi Uganda'nın batısındaki Kasese'de şiddetli yağışlar sonucu toprak kayması meydana geldi. Uganda Kızılhaçı tarafından yapılan açıklamada, arama kurtarma çalışmaları sırasında çoğu kadın ve çocuklardan oluşan 15 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı belirtildi. Yaralanan 6 kişinin hastaneye kaldırıldığı dile getirilen açıklamada, gönüllülerin ve yerel yetkililerin de katıldığı arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü aktarıldı. Şiddetli yağışların sebep olduğu selde ise bazı evleri su bastığı kaydedildi.



Uganda'da geçen ay başlayan şiddetli yağışlar bazı bölgelerde yıkıma sebep oldu. Doğu Uganda'daki nehirlerin taşması sonucu en az 24 kişi öldü.

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