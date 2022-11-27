Uğruna 18 yıllık eşinden vazgeçmişti! Somer Sivrioğlu'nun genç sevgilisiyle dikkat çeken pozları







21 yaş küçük sevgilisiyle yeni poz!







Tv8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye programının jüri üyesi Somer Sivrioğlu özel hayatıyla gündeme geliyor. Daha önce kendisinden 21 yaş küçük sevgilisi uğruna 18 yıllık evliliğini bitiren Somer Sivrioğlu, sosyal medyanın diline düşmüştü. Şimdilerde ekranlarda boy gösteren isim sevgilisi ile pozunu sosyal medya hesabından yayınladı.Masterchef Türkiye jüri üyesi Somer Sivrioğlu, uğruna 18 yıllık evliliğini sonlandırdığı sevgilisi Pınar Kayabaşı ile Pamukkale’ye gitti. Acun Medya çalışanı olan Pınar Kayabaşı, sevgilisiyle samimi pozlar verdi. Balon pozu veren çiftin fotoğrafına birçok beğeni ve yorum yapıldı.Somer Sivrioğlu’nun 18 yıllık eski eşi Aslı Sivrioğlu, medyada çıkan ihanet iddiaları sonrasında soluğu mahkemede almıştı. Çift, açılan boşanma davasının ardından kısa sürede evliliklerini sonlandırmıştı. Somer Sivrioğlu ise boşanma sonrasında yeni sevgilisiyle birlikteliğini ilan etmişti.Sosyal medya hesabından sık sık yeni aşkını paylaşan Sivrioğlu, Acun Medya’da proje lideri olan sevgilisiyle tatilinden kareleri teker teker paylaşıyor. Hatta Somer şef, kızı Derin ile sevgilisini tanıştırdı ve birlikte fotoğraf karesinde dahi yer aldılar.Aslı Sivrioğlu Avustralya’da yaşamaya devam ederken, Somer Sivrioğlu 2 çocuğunu görebilmek için sık sık Avustralya’ya gidiyor. Masterchef’in önceki bölümlerinde Burak Revanbahş’ı kendi oğluna benzeten ve özlemini dile getiren Sivroğlu, duygusal anlar yaşamıştı. Öte yandan Pınar Kayabaşı’nın da Somer Sivrioğlu ile birlikte olduğu dönem bir başkasıyla evli olduğu ve medyada çıkan haberlerin ardından boşanma kararı aldığı iddia edilmişti.