Uğur Arslan kimdir, nereli, yaşı kaç? Uğur Arslan biyografisi, hayatı ve özgeçmişi

UĞUR ARSLAN KİMDİR?

Çıkardığı bir parça ile uzun süre gündemde yer alan Uğur Arslan hakkında araştırmalar devam ediyor. Uğur Arslan'ın kim olduğu, nereli olduğu gibi pek çok konu araştırılıyor. İşte Uğur Arslan biyografisi…1972 yılının Ağustos ayında İstanbul'da dünyaya gelen Uğur Arslan 3 Ağustos doğumludur. İlkokul yaşlarında bu yana tiyatroya karşı ilgi duyan Uğur Arslan, küçük yaşlarda tiyatrolarda sahne almaya başladı. İstanbul Karagümrük'te Muallim Naci İlkokulu’nda eğitimini tamamlayan Uğur Arslan, lise eğitimini de Ortadoğu Koleji’nde aldı. Daha sonra ise üniversite için Sakarya’ya gitti. Üniversite eğitimini tamamlayan Uğur Arslan, bir fabrikada çalışmaya başladı. Ancak burada çok uzun süre durmayan Uğur Arslan, 2 ayın ardından işten ayrıldı. Küçük yaşlarından itibaren sunucu ve spiker olmak isteyen Arslan, Ak Radyo’da sunucu olarak göreve başladı. Başarısıyla kendini gösteren Uğur Arslan, 1 yıl sonra Kanal 7'den teklif aldı. Burada ise hem sunucu olarak görev alan Arslan, hem de program yapımında yer aldı.Spiker ve sunucu olarak görev yapmak isteyen Arslan, 1 yıl boyunca eğitim aldı. Ardından Amerika'ya giden ünlü spiker yönetmenlik konusunda da eğitimler aldı.İzmir Narlıdere'de askerliğini tamamlayan Uğur Arslan şiirleri ile de hafızalara kazındı. Kanal 7 ekranlarında yayınlanan Deniz Feneri isimli programın sunuculuğunu yapan uğrarsan Kanal 7 ekranlarında uzun süre yer aldı. 1998 yılında ise Deniz Feneri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğini kurdu. Derneğin başkanlık görevinde yer alan Uğur Arslan daha sonra Fox TV kanalına geçerek Songül Karlı ile birlikte Su Gibi isimli programı sundu. Uzun süre ekranlarda yer alan programın ardından Karagümrük Yanıyor isimli dizide rol aldı. Karagümrük Yanıyor isimli şarkısıyla da hafızalara kazınan sunucu, diziye de şarkısının ismini verdi. Çok iyi bir eğitime sahip olan Uğur Arslan 2002 tarihinde ise Uğur Müzik Film Yayıncılık isimli firmasını kurdu.