Kim Kimdir
14 Kasım 2022 - 08:24

Uğur Arslan kimdir, nereli, yaşı kaç? Uğur Arslan biyografisi, hayatı ve özgeçmişi

Ekranlarda sunucu olarak karşımıza çıkan Uğur Arslan hakkında araştırmalar devam ediyor. Çıkarmış olduğu şarkısı uzun süre hafızalarda yer edilirken ünlü sunucunun hayatı da oldukça merak ediliyor. İşte Uğur Arslan biyografisi…

Kim Kimdir
14 Kasım 2022 - 08:24
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Uğur Arslan kimdir, nereli, yaşı kaç? Uğur Arslan biyografisi, hayatı ve özgeçmişi
Çıkardığı bir parça ile uzun süre gündemde yer alan Uğur Arslan hakkında araştırmalar devam ediyor. Uğur Arslan'ın kim olduğu, nereli olduğu gibi pek çok konu araştırılıyor. İşte Uğur Arslan biyografisi…

UĞUR ARSLAN KİMDİR?

1972 yılının Ağustos ayında İstanbul'da dünyaya gelen Uğur Arslan 3 Ağustos doğumludur. İlkokul yaşlarında bu yana tiyatroya karşı ilgi duyan Uğur Arslan, küçük yaşlarda tiyatrolarda sahne almaya başladı. İstanbul Karagümrük'te Muallim Naci İlkokulu’nda eğitimini tamamlayan Uğur Arslan, lise eğitimini de Ortadoğu Koleji’nde aldı. Daha sonra ise üniversite için Sakarya’ya gitti.

Üniversite eğitimini tamamlayan Uğur Arslan, bir fabrikada çalışmaya başladı. Ancak burada çok uzun süre durmayan Uğur Arslan, 2 ayın ardından işten ayrıldı. Küçük yaşlarından itibaren sunucu ve spiker olmak isteyen Arslan, Ak Radyo’da sunucu olarak göreve başladı. Başarısıyla kendini gösteren Uğur Arslan, 1 yıl sonra Kanal 7'den teklif aldı. Burada ise hem sunucu olarak görev alan Arslan, hem de program yapımında yer aldı.

Uğur Arslan Kimdir

Spiker ve sunucu olarak görev yapmak isteyen Arslan, 1 yıl boyunca eğitim aldı. Ardından Amerika'ya giden ünlü spiker yönetmenlik konusunda da eğitimler aldı.İzmir Narlıdere'de askerliğini tamamlayan Uğur Arslan şiirleri ile de hafızalara kazındı.

Kanal 7 ekranlarında yayınlanan Deniz Feneri isimli programın sunuculuğunu yapan uğrarsan Kanal 7 ekranlarında uzun süre yer aldı. 1998 yılında ise Deniz Feneri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğini kurdu. Derneğin başkanlık görevinde yer alan Uğur Arslan daha sonra Fox TV kanalına geçerek Songül Karlı ile birlikte Su Gibi isimli programı sundu.

Uzun süre ekranlarda yer alan programın ardından Karagümrük Yanıyor isimli dizide rol aldı. Karagümrük Yanıyor isimli şarkısıyla da hafızalara kazınan sunucu, diziye de şarkısının ismini verdi. Çok iyi bir eğitime sahip olan Uğur Arslan 2002 tarihinde ise Uğur Müzik Film Yayıncılık isimli firmasını kurdu.

EDİTÖR
Hilal Nas
Hilal Nas
İlginizi Çekebilir
Alper Potuk kimdir, nereli, yaşı kaç? Alper Potuk biyografisi, hayatı ve özgeçmişi
Alper Potuk kimdir, nereli, yaşı kaç? Alper Potuk biyografisi, hayatı ve özgeçmişi
Ebru Aykaç kimdir, nereli, yaşı kaç? Ebru Aykaç biyografisi, hayatı ve özgeçmişi
Ebru Aykaç kimdir, nereli, yaşı kaç? Ebru Aykaç biyografisi, hayatı ve özgeçmişi
Dilara Gönder kimdir, nereli, yaşı kaç? Dilara Gönder biyografisi, hayatı ve özgeçmişi
Dilara Gönder kimdir, nereli, yaşı kaç? Dilara Gönder biyografisi, hayatı ve özgeçmişi
Ece İncedursun kimdir, nereli, yaşı kaç? Ece İncedursun biyografisi, hayatı ve özgeçmişi
Ece İncedursun kimdir, nereli, yaşı kaç? Ece İncedursun biyografisi, hayatı ve özgeçmişi
Bade İşçil kimdir, nereli, yaşı kaç? Bade İşçil biyografisi, hayatı ve özgeçmişi
Bade İşçil kimdir, nereli, yaşı kaç? Bade İşçil biyografisi, hayatı ve özgeçmişi
Amine Gülşe kimdir, nereli, yaşı kaç? Amine Gülşe biyografisi, hayatı ve özgeçmişi
Amine Gülşe kimdir, nereli, yaşı kaç? Amine Gülşe biyografisi, hayatı ve özgeçmişi
Son Haberler
Alper Potuk kimdir, nereli, yaşı kaç? Alper Potuk biyografisi, hayatı ve özgeçmişi
Alper Potuk kimdir, nereli, yaşı kaç? Alper Potuk biyografisi, hayatı...
Ebru Aykaç kimdir, nereli, yaşı kaç? Ebru Aykaç biyografisi, hayatı ve özgeçmişi
Ebru Aykaç kimdir, nereli, yaşı kaç? Ebru Aykaç biyografisi, hayatı...
Dilara Gönder kimdir, nereli, yaşı kaç? Dilara Gönder biyografisi, hayatı ve özgeçmişi
Dilara Gönder kimdir, nereli, yaşı kaç? Dilara Gönder biyografisi,...
Ece İncedursun kimdir, nereli, yaşı kaç? Ece İncedursun biyografisi, hayatı ve özgeçmişi
Ece İncedursun kimdir, nereli, yaşı kaç? Ece İncedursun biyografisi,...
Türkiye’de en fazla olan burçlar belli oldu! Zirvelerin burcu zirvedeki yerini koruyor! Bu burca sahip en az bir kişi tanıyorsunuz
Türkiye’de en fazla olan burçlar belli oldu! Zirvelerin burcu zirvedeki...
Bade İşçil kimdir, nereli, yaşı kaç? Bade İşçil biyografisi, hayatı ve özgeçmişi
Bade İşçil kimdir, nereli, yaşı kaç? Bade İşçil biyografisi,...
Amine Gülşe kimdir, nereli, yaşı kaç? Amine Gülşe biyografisi, hayatı ve özgeçmişi
Amine Gülşe kimdir, nereli, yaşı kaç? Amine Gülşe biyografisi,...
Reşat Nuri Güntekin kimdir, nereli, yaşı kaç? Reşat Nuri Güntekin biyografisi, hayatı ve özgeçmişi
Reşat Nuri Güntekin kimdir, nereli, yaşı kaç? Reşat Nuri Güntekin...
Aslı Bayram kimdir, nereli, yaşı kaç? Aslı Bayram biyografisi, hayatı ve özgeçmişi
Aslı Bayram kimdir, nereli, yaşı kaç? Aslı Bayram biyografisi, hayatı...
Işıl Alben kimdir, nereli, yaşı kaç? Işıl Alben biyografisi, hayatı ve özgeçmişi
Işıl Alben kimdir, nereli, yaşı kaç? Işıl Alben biyografisi, hayatı...
Hande Doğandemir kimdir, nereli, yaşı kaç? Hande Doğandemir biyografisi, hayatı ve özgeçmişi
Hande Doğandemir kimdir, nereli, yaşı kaç? Hande Doğandemir biyografisi,...
Kenan İmirzalıoğlu kimdir, nereli, yaşı kaç? Kenan İmirzalıoğlu biyografisi, hayatı ve özgeçmişi
Kenan İmirzalıoğlu kimdir, nereli, yaşı kaç? Kenan İmirzalıoğlu...
Yalı Çapkını'nın Kazım'ı Diren Polatoğulları'nın aslen nereli olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız! Bakın Kazım Ağa'nın gerçek memleketi neresiymiş
Yalı Çapkını'nın Kazım'ı Diren Polatoğulları'nın aslen nereli...
Devlet Bahçeli kimdir, nereli, yaşı kaç? Devlet Bahçeli biyografisi, hayatı ve özgeçmişi
Devlet Bahçeli kimdir, nereli, yaşı kaç? Devlet Bahçeli biyografisi,...
Kerem Bürsin ile Hande Erçel Barıştı mı? Erçel'den açıklama geldi: 'Çok ciddiye almamak gerek'
Kerem Bürsin ile Hande Erçel Barıştı mı? Erçel'den açıklama geldi:...