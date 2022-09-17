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17 Eylül 2022 - 16:39

Uğur Bayarslan: 'Ne yazık ki duran toplardan golü yedik'

Ankara Keçiörengücü mağlubiyetinin bitiminde konuşma yapan Erzurumspor Teknik Sorumlusu Uğur Bayarslan, “Ne yazık ki duran toplardan golü yedik. Bundan sonraki önümüzdeki Denizlispor maçına odaklanacağız” dedi.

SPOR
17 Eylül 2022 - 16:39
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Uğur Bayarslan: 'Ne yazık ki duran toplardan golü yedik'

Spor Toto 1.Lig'in 6.haftasında konuk olduğu Ankara Keçiörengücü'ne 3-2 mağlup olan Erzurumspor'da, maç sonu gerçekleştirilen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Erzurumspor Teknik Sorumlusu Uğur Bayarslan, "Sakat ve cezalı oyuncularımız vardı. Karşımızda lige iyi başlayan bir Keçiörengücü var. Eğer alanı boş bırakırsanız sıkıntı oluşturan hücum oyuncuları var. Ne yazık ki duran toplardan golü yedik. Bundan sonraki önümüzdeki Denizlispor maçına odaklanacağız. Ligin daha sonra daha zor geçeceği kanısındayım. Çünkü takımlar gitgide forma giriyorlar. Biz önümüze bakacağız, bu maçı unutacağız. Hatalarımızdan ders alacağız" dedi.

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