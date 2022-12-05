MAGAZİN
05 Aralık 2022 - 23:14

Uğur Dündar ve Ece Üner yeniden kamera karşısında

Uğur Dündar ve Ece Üner birlikte televizyon programı yapacaklarını açıkladılar…

MAGAZİN
05 Aralık 2022 - 23:14
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Uğur Dündar ve Ece Üner yeniden kamera karşısında


Basın sektörünün ileri gelen duayen gazetecilerinden Uğur Dündar ve açık sözlülüğü ve dobralığı ile adından sıkça söz ettiren sunucu Ece Üner aynı televizyon kanalında kamera karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Yakın zamanda ekranlardan uzak duran gazeteci Uğur Dündar en son KRT Tv ile kamera karşısına geçmişti. Tv100 kanalının sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı duyuru ile açıkladıkları Uğur Dündar moderatörlüğünde gerçekleşecek olan ‘Uğur Dündar’ın Panaroması’ adlı program ile yayın hayatına geri döneceklerini duyurdu. Siyasi ve gündem konularının konuşulacağı program yeni yılda yayına başlamayı düşünüyor. Uğur Dündar ve Ece Üner

Ece Üner yeniden haberlerde 

Tv100’ün Uğur Dündar transferi ardından bir diğer açıklaması Ece Üner oldu. Uzun süredir ekranlardan uzak olan Ece Üner Show Tv ana haberlerden sonra Kanal D ekranlarında ‘Ece Üner ile Susma’ programı ile kamera karşısındaydı. Televizyon kanallarından bir süredir uzak duran dobra sunucu Ece Üner Tv100 ekranlarında ana haber ile seyirci karşısına geçecek. Ece Üner’de yeni yıldan ekranlarda olacak. Ece Üner



Ece Üner katıldığı Tv100 programında güçlü bir kadro ile beraber olduğundan sevinç duyduğunu dile getirdi. Uğur Dündar ve Ece Üner

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