MAGAZİN
09 Eylül 2022 - 14:17

Uğur Pektaş'ın son halini görenler gözlerine inanamadı! Ünlü oyuncu maneviyata yöneldi

Survivor yarışmasıyla ünlenen ve ardından farklı dizilerle oyunculuk kariyerine başlayan Uğur Pektaş son zamanların en fazla araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Ünlü oyuncu geçirdiği değişimle adından söz ettirdi. İşte Uğur Pekcan’ın son hali…

MAGAZİN
09 Eylül 2022 - 14:17
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Uğur Pektaş'ın son halini görenler gözlerine inanamadı! Ünlü oyuncu maneviyata yöneldi


Survivor yarışmasıyla dikkat çeken ve daha sonra çeşitli drama projelerinde yer alan Uğur Pektaş, son paylaşımıyla sosyal medya gündemine geri döndü. Uğur Pektaş, yeni imajı ile beraber maneviyata yöneldiğini belirtti. İşte ünlü oyuncunun yaşamı ve yeni imajı…

Uğur Pektaş son paylaşımında, 'Hiçbir şeyin senin olmadığı ve olamayacağı bu kısacık hayatta... Sanki her şey senin miş gibi sanmayı bırak ki... Her şey senin miş gibi sana hizmet etsin...' ifadesini kullandı.



uğur pektaş

Arka Sokaklar'da Murat karakteri ile gönülleri kazanan partneri Gamze Özçelik ile dizi aşkı gerçek oldu.

2008 yılında ünlü oyuncu Gamze Özçelik ile evlenen Uğur Pektaş'ın bu evlilikten Murathan Pektaş adını verdikleri bir oğlu var. Şöhretinin zirvesindeyken bambaşka bir hayata dönen Uğur Pektaş, geçirdiği dönüşümle herkesi şaşırttı.

Gamze Özçelik ve Uğur Pektaş kendilerini maneviyata adadılar.

Değişimi oldukça dikkat çekici olan oyuncular, oğullarıyla önceki hayatlarından çok farklı bir hayat sürmelerine neden oldu.

Son olarak oğluyla bir fotoğraf paylaşan Uğur Pektaş, "Sevginin olduğu yerde harfler birleşmez, cümleler hep sevememekten..." dedi.

uğur pektaş

Uğur Pektaş Kimdir?

Uğur Pektaş, 16 Nisan 1979'da İstanbul'da dünyaya geldi. Anne ve babası o 13 yaşındayken boşanma kararı alarak ayrıldılar. Kocaeli Üniversitesi Otelcilik okudu. Ayrıca bir bira firmasının parti ekibinde tur rehberi ve organizatör olarak çalışmıştır. Ayrıca babasıyla paylaştığı bir oto tamir ve bakım dükkanına sahiptir.

2005’de ekranlara gelen Survivor Türkiye yarışmasında 1.lik kazandı. Sonra oyunculuk kariyerine adım attı. Pek çok dizide rol almasına karşın Arka Sokaklar dizisiyle büyük yankı uyandırdı.

uğur pektaş

Uğur Pektaş ayrıca bir Hac organizasyonuna sahiptir.

Uğur Pektaş, oyuncu olan sevgilisi Gamze Özçelik ile 19 Haziran 2008'de evlendi.

30 Ocak 2010'da Murathan adında bir oğlu oldu. 26 Aralık 2011'de boşandı.

Daha sonra birlikte yaşamaya başlayan çift, 2017 senesinde yeniden ayrıldı.

İşte oyuncunun yeni hali:

uğur pektaş

EDİTOR
Doğukan SEVİGEN
Doğukan SEVİGEN
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