Uğur Şahin: Omicron varyantına karşı takviye doz şart!

İngiliz Times gazetesi, Pfizer/BioNTech aşısını geliştiren bilim insanları Özlem Türeci ve Uğur Şahin'in salgında gelinen son durum ve Omicron varyantıyla ilgili yaptıkları kapsamlı açıklamalara yer verdi. BioNTech aşısının mucitleri Türeci ve Şahin ortaya çıkan yeni varyantın kendileri için büyük bir sürpriz olmadığını, kendilerinin de görevlerinin asla tamamlanmadığını belirterek 'hedefimize ulaştık' diye düşünmediklerini söylediler. Virüsün sonsuza dek nasıl evrime maruz kalacağını öngöremediklerini söyleyen Uğur Şahin, Omicron varyantıyla ilgili 'Şaşırmadık' ifadesini kullandı.
OMİCRON, DİĞER VARYANTLARDAN DAHA FARKLI!
Omicron varyantının diğer varyantlara göre daha endişe verici bir durumda olduğunu söyleyen Uğur Şahin, yeni mutasyonun Alfa ile Beta mutasyonlarına kıyaslandığında aralarında fark olduğunu belirterek konuşmasında daha önce virüsle yaşamaya devam edeceğimizi ve bu durumunda yeni normal olduğunu söylediğini hatırlattı.
"GÜVENDEYİZ DİYEMEM AMA RAHAT KONUMDAYIZ"
mevcut aşıların Omicron varyantına karşı etkilerinin azalmasıyla ilgili ortaya atılan iddialara hakkında konuşan Prof. Dr.Uğur Şahin, azalmış koruma oranının hiç koruma olmayan duruma karşı daha iyi olduğunu ve korkutucu olarak görülen virüsleri büyük ölçüde azaltacak güce sahip olduğumuzu söyleyerek güvende olmadıklarını fakat çok daha rahat bir konumda olduklarını kaydetti.
OMİCRON, DİĞER VARYANTLARDAN DAHA FARKLI!
Omicron varyantının diğer varyantlara göre daha endişe verici bir durumda olduğunu söyleyen Uğur Şahin, yeni mutasyonun Alfa ile Beta mutasyonlarına kıyaslandığında aralarında fark olduğunu belirterek konuşmasında daha önce virüsle yaşamaya devam edeceğimizi ve bu durumunda yeni normal olduğunu söylediğini hatırlattı.
"GÜVENDEYİZ DİYEMEM AMA RAHAT KONUMDAYIZ"
mevcut aşıların Omicron varyantına karşı etkilerinin azalmasıyla ilgili ortaya atılan iddialara hakkında konuşan Prof. Dr.Uğur Şahin, azalmış koruma oranının hiç koruma olmayan duruma karşı daha iyi olduğunu ve korkutucu olarak görülen virüsleri büyük ölçüde azaltacak güce sahip olduğumuzu söyleyerek güvende olmadıklarını fakat çok daha rahat bir konumda olduklarını kaydetti.