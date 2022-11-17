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17 Kasım 2022 - 10:42

Uğurcan Çakır: EURO 2024'te Türk halkını bu kez mutlu etmek istiyoruz

Uğurcan Çakır, A Milli Futbol Takımımızın, Diyarbakır'da İskoçya karşısında oynadığı hazırlık karşılaşmasında aldığı 2-1'lik galibiyetin ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu.

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17 Kasım 2022 - 10:42
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Uğurcan Çakır: EURO 2024'te Türk halkını bu kez mutlu etmek istiyoruz


Katar Dünya Kupası öncesinde liglere verilen arada A Milli Takım, hazırlık maçında İskoçya ile karşı karşıye geldi. Diyarbakır'da oynanan zorlu mücadelede Millilerimiz sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılmayı başardı.

'Artık halkımızı mutlu etmek istiyoruz'

A Milli Takım'ın başarılı file bekçisi Uğurcan Çakır, İskoçya karşısında alınan galibiyetin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Uğurcan yaptığı açıklamalarda;



uğurcan çakır türkiye iskoçya

' Öncelikle taraftarlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Diyarbakır'da bize harika bir atmosfer yaşattılar. Artık Milli Takım'da üçlü savunma oynamaya başladık, yeni bir sistem deniyoruz bizim açımızdan daha iyi olacağını düşünüyorum. Son turnuvalar bizler açısından iyi geçmedi. EURO 2020 iyi geçmedi. Artık EURO 2024'e odaklanacağız. İyi bir hazırlık dönemi geçirerek bu kez halkımızı mutlu etmek istiyoruz. ' ifadelerini kullandı.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
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