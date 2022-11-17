Uğurcan Çakır: EURO 2024'te Türk halkını bu kez mutlu etmek istiyoruz







'Artık halkımızı mutlu etmek istiyoruz'







Katar Dünya Kupası öncesinde liglere verilen arada A Milli Takım, hazırlık maçında İskoçya ile karşı karşıye geldi. Diyarbakır'da oynanan zorlu mücadelede Millilerimiz sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılmayı başardı.A Milli Takım'ın başarılı file bekçisi Uğurcan Çakır, İskoçya karşısında alınan galibiyetin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Uğurcan yaptığı açıklamalarda;' Öncelikle taraftarlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Diyarbakır'da bize harika bir atmosfer yaşattılar. Artık Milli Takım'da üçlü savunma oynamaya başladık, yeni bir sistem deniyoruz bizim açımızdan daha iyi olacağını düşünüyorum. Son turnuvalar bizler açısından iyi geçmedi. EURO 2020 iyi geçmedi. Artık EURO 2024'e odaklanacağız. İyi bir hazırlık dönemi geçirerek bu kez halkımızı mutlu etmek istiyoruz. ' ifadelerini kullandı.