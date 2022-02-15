DÜNYA
15 Şubat 2022 - 11:12

Ukrayna, 16 Şubat gününü 'Birlik Günü' adıyla resmi tatil ilan etti

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, dün gerçekleştirdiği ulusa sesleniş konuşmasında 16 Şubat gününü 'Birlik Günü' adı altında resmi tatil ilan ettiklerini duyurdu.

DÜNYA
15 Şubat 2022 - 11:12
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Ukrayna, 16 Şubat gününü 'Birlik Günü' adıyla resmi tatil ilan etti
Rusya'nın 16 Şubat tarihinden Ukrayna'ya saldırı yapacağı yönünde ortaya çıkan iddialar hakkında bir açıklama yapmak isteyen Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, 16 Şubat günün ülkede 'Birlik Günü' olarak ilan edilmesini istediklerini belirterek, o günün resmi tatil olarak kabul edilmesi yönünde bir karar aldıklarını açıkladı.








Ukrayna'nın hem içerisinde hem de dışarısında net adımların atılmasını gerektiren bazı durumların oluştuğunu ve tarih belirterek ülkeyi büyük bir savaşla korkutmaya çalıştıklarını söyleyen Devlet Başkanı Zelenskiy, bu iddialarla dış politika yönetimi almak istediklerini ve genel olarak bilgi kirliliği oluşturup halk arasında paniğe neden olduklarını söyledi.



16 ŞUBAT RESMİ TATİL

Rusya'nın 16 Şubat tarihinde Ukrayna'ya bir saldırı düzenleyeceğine dair ortaya atılan söylentilere değinen Zelenskiy, kendilerinin o söylentilere inanmadıklarını ve hükümet olarak 16 Şubat'ı 'Birlik Günü' yapma yönünde bir karar aldıklarını belirterek o günün resmi tatil ilan edildiğini duyurdu. Zelenskiy, bu karar sonrası 16 Şubat tarihinde ulusal bayrakların asılması için bir kararname imzalandıklarını söyledi.
 
EDİTOR
Elvan
Elvan
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