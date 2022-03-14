DÜNYA
14 Mart 2022 - 23:31

Ukrayna'da otobüs durağında bekleyen siviller Rusya'nın hedefi oldu

Ukrayna’nın başkenti Kiev’deki Brovary’da otobüs durağında bekleyen siviller, Rus ordusunun hedefi oldular.

DÜNYA
14 Mart 2022 - 23:31
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Ukrayna'da otobüs durağında bekleyen siviller Rusya'nın hedefi oldu
Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşta iki taraf içinde çatışmalar devam ediyor.Gerçekleşen saldırılarda çok sayıda sivil ise atılan bombaların hedefi olmakta.Savaş anlarına ait görüntülerden birinde Ukrayna'nın başkenti Kiev'in kuzeyinde bulunan Brovary’ın Velika Dimerka ilçesinde otobüs durağında bekleyen siviller, Rus ordusu tarafından yapılan bombardımanın hedefi olduğu görüldü.Otobüs durağında bulunan siviller patlamalar nedeniyle panik yaşarken, korunmasız olan siviller yere yatarak kendilerini korumaya çalıştı. Sivillerin söz konusu saldırıdan yara almadan kurtulduğu bilgisi edinilirken bombardıman anı ise çevre güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.
EDİTOR
Ali Türk
Ali Türk
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