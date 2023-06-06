Ukrayna'da Rus kontrolündeki Nova Kakhovka barajı vuruldu! Bölge sel tehdidi altında..

Ukrayna'nın güneyinde yer alan Herson bölgesinde, Rus kontrolünde olan Nova Kakhovka barajı vurularak çöktü ve bölgeyi sular altında bıraktı. Belediye başkanı, yaşanan olayla ilgili yaptığı açıklamasında baraja top atışlarının isabet ettiği ifadelerine yer verirken, bölgede sel tehdinini oluştuğunu ve tahliyelere başlandığını bildirdi. Barajın Rus güçleri tarafından yıkılmasından yaklaşık 80 yerleşimin etkilenebileceği belirtildi.
Bir Rus yetkili yaptığı açıklamada, "Zaporijya nükleer santralinde barajın hasar görmesi nedeniyle tehlikeli bir durum yok" dedi.