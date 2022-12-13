Ukrayna'da Zelenskiy Moskova’dan haber bekliyor

Rusya'ya Ukrayna'nın topraklarında bulunan askeri birliklerini gelecek günlerde kutlanacak Noel döneminde geri çekme çağrısında bulunan Zelenskiy, Rusya’dan haber beklediğini açıkladı. Ülkesinin devam eden savaş nedeniyle büyük bir direniş ve kucaklama gösterdiğini sözlerine ekleyen devlet başkanı bu zorlu süreci bir an evvel neticeye ulaşmasını temenni ettiğini söyledi. Ukrayna halkının desteğini daima yanlarında hissettiklerini bu desteğe daha çok ihtiyaçları olduğunu da dile getirdi. Ülkesine dair silah yardımının artmasını da talep eden Ukrayna devlet başkanı Rusya’nın yoğun saldırılarına karşı koymak adına yoğun silah desteğine gerek duyduklarını kamuoyuyla paylaştı. Barış adına çabaladıklarını ifade ederken kalıcı bir barışın sağlanmasının Rusya’nın mevcut tutumu dışına çıkarak saldırılarını sonlandırması gerektiğini özellikle aktaran Zelenskiy’nin çağrısına Rusya’nın yanıtının ne olacağı merakla bekleniyor.

