DÜNYA
18 Mart 2022 - 16:55

Ukrayna'daki savaşın acı yüzü! Boş bebek arabaları meydana bırakıldı

Ukrayna'nın Lviv kentinde Rusya’nın saldırılarında ölen 109 çocuk için meydana 109 boş bebek arabası bırakıldı. Savaşın acı yüzü gözler önüne serildi.

DÜNYA
18 Mart 2022 - 16:55
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Ukrayna'daki savaşın acı yüzü! Boş bebek arabaları meydana bırakıldı
Rusya'nın Ukrayna’ya karşı 24 Şubat'ta başlattığı saldırılarda  109 çocuk hayatını kaybederken 130 çocuk ise yaralandı. Ukraynalılar Lviv kentindeki ünlü Rynok Meydanı'na hayatını kaybeden çocuklar anısına 109 adet boş bebek arabası ve puset bıraktı. Boş bebek arabalarını gören Ukraynalılar ise gözyaşlarını hâkim olamadı.



Savaşın acı yüzünü gözler önüne seren olayda yaşananların oldukça korkunç olduğunu vurguladı.



Yaşananlardan dolayı oldukça üzgün olduğunu söyleyen Ukraynalı anne Katerina Babadzhanova, “Çocuklar bizim ulusumuzun geleceği, kalbi ve ruhu. Çocukları öldürülen annelerin canı yanıyor. Tüm dünyanızın yıkılması oldukça korkutucu ve üzücü. Çocuğunuzu korumak istiyorsunuz. Çocuğunuz için huzurlu bir gökyüzü ve en iyisini istiyorsunuz” dedi.

EDİTOR
Ali Türk
Ali Türk
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