GÜNDEM
04 Eylül 2022 - 09:00

Ukrayna'daki savaştan kurtuldular, öz vatanlarında üniversite kazandılar

Ukrayna'daki savaş bölgesinden tahliye edilerek Elazığ'da geçici konaklama merkezine yerleştirilen Ahıska Türkü Hatice Şukurova ve Kerim Abduloğlu üniversite sınavını kazanmanın mutluluğunu yaşıyor.

GÜNDEM
04 Eylül 2022 - 09:00
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Ukrayna’daki savaştan kurtuldular, öz vatanlarında üniversite kazandılar


Ukrayna'da devam etmekte olan savaşta ülkede mahsur kalan Ahıska Türklerinin tahliyesi 10 Mayıs Salı günü itibariyle Herson kentinden Elazığ'a başlamıştı. Bu çerçevede kafileler halinde kente getirilen binlerce Ahıska Türkü, Aşağıdemirtaş Geçici Konaklama Merkezine yerleştirildi. Burada valilik koordinesi vatandaşların tüm ihtiyaçları karşılanırken eğitim öğretim hayatına devam etmek isteyen öğrenciler ise üniversite sınavına girdi. Sınavda oldukça verimli geçiren olan Hatice Şukurova, okul öncesi öğretmenliğini, Kerim Abduloğlu ise ilahiyat fakültesini kazandı. Fırat Üniversitesi'nde okuyacak olan gençler, kendilerini savaş bölgesinden çıkararak bu imkanı veren Türkiye Cumhuriyeti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti. Öz vatanlarında yeni bir hayata başlayacaklarını izah eden gençler, çok mutlu olduklarını izah etti.

“Vatanımda okuyacağım. Mesleğim olacak”



Türkiye Cumhuriyeti'nin kendilerini Ukrayna'daki savaştan çıkardığını belirten Hatice Şukurova “Elazığ'a getirdi ve konteyner kente yerleştirdi. Burada kalıyoruz ve üniversiteyi sınavına girdim. Tercih yaptım ve okul öncesi öğretmenliği kazandım. Tam da hayalim olan bölümü kazandım. Çok istiyordum. 4 yıllık bir bölüm ve yakında kayıt olacağım. Okumak için üniversiteye başlayacağım. Teşekkür etmek istiyorum. Çünkü üniversite okumayı çok istiyordum. Mutluyum, zaten burası bizim vatanımız. Vatanımda okuyacağım. Mesleğim olacak. Hayatıma da burada devam etmeyi düşünüyorum” dedi.

“O savaş bölgesinde kalsaydık okula devam edemezdik”

Ukrayna'nın Herson bölgesinden geldiğini aktaran Kerim Abduloğlu ise “Savaş çıktı ve bizi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bizi oradan çıkardı. O durumda kalmaktan bizi kurtardı. Buraya geldik ve konteyner ketten oturuyoruz. Üniversite sınavına girdim ve İlahiyat Fakültesi'ni kazandım. Allah'ın izni ile bitirip hoca olacağım. Çok mutluyum. Eğer orada kalsaydım mutsuz yüzümü görürdünüz. Buraya geldim Allah Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Allah razı olsun. O savaş bölgesinde kalsaydık okula devam edemezdik. Buraya geldik ve okulumuza devam edeceğiz. Burada yeni bir hayat kuracağız” şeklinde konuştu.

EDİTOR
Haber Editörü
Haber Editörü
İlginizi Çekebilir
Ömer Tuğrul İnançer'in ölüm nedeni ne? Ömer Tuğrul İnançer kimdir? Ömer Tuğrul İnançer'in hayatı
Ömer Tuğrul İnançer'in ölüm nedeni ne? Ömer Tuğrul İnançer kimdir? Ömer Tuğrul İnançer'in hayatı
Bankaların emekli maaşı promosyon rekabeti gitgide büyüyor! En çok hangi banka promosyon veriyor? Nasıl yüksek promosyon alınır?
Bankaların emekli maaşı promosyon rekabeti gitgide büyüyor! En çok hangi banka promosyon veriyor? Nasıl yüksek promosyon alınır?
Türkiye düzensiz göçmenleri sınır dışı etmede Avrupa'yı geçti! En çok göçmeni sınır dışı eden ülke Türkiye!
Türkiye düzensiz göçmenleri sınır dışı etmede Avrupa'yı geçti! En çok göçmeni sınır dışı eden ülke Türkiye!
MKYK toplantısından memur, emekli ve işçilere büyük müjde! Memur, emekli ve işçi maaşlarına büyük zam yolda!
MKYK toplantısından memur, emekli ve işçilere büyük müjde! Memur, emekli ve işçi maaşlarına büyük zam yolda!
2022 TOKİ başvuruları hangi illerde olacak? 2022 TOKİ'den 150 bin sosyal konut projesi!
2022 TOKİ başvuruları hangi illerde olacak? 2022 TOKİ'den 150 bin sosyal konut projesi!
‘Yalı’ iddialarına THY'den cevaplar gecikmedi! THY’nin Ekrem İmamoğlu’na verdiği cevaplar şok etkisi yarattı!
‘Yalı’ iddialarına THY'den cevaplar gecikmedi! THY’nin Ekrem İmamoğlu’na verdiği cevaplar şok etkisi yarattı!
Son Haberler
Sıla Türkoğlu'nun Kızılcık Şerbeti dizisindeki partneri belli oldu! İşte Sıla Türkoğlu'na eşlik edecek isim!
Sıla Türkoğlu'nun Kızılcık Şerbeti dizisindeki partneri belli oldu!...
CANLI ANLATIM | MKE Ankaragücü Beşiktaş maçı
CANLI ANLATIM | MKE Ankaragücü Beşiktaş maçı
Muğla’da art arda depremler
Muğla’da art arda depremler
İcralık olanlara müjde! Borçlar siliniyor!
İcralık olanlara müjde! Borçlar siliniyor!
Görev süresini tamamlayan ABD'nin Rusya Büyükelçisi Sullivan Moskova'dan ayrıldı
Görev süresini tamamlayan ABD'nin Rusya Büyükelçisi Sullivan Moskova'dan...
Kazakistan’da devam eden orman yangını nedeniyle acil durum ilan edildi
Kazakistan’da devam eden orman yangını nedeniyle acil durum ilan edildi
Kontrolden çıkan cip takla attı: 3 yaralı
Kontrolden çıkan cip takla attı: 3 yaralı
Kuş serisi otomobil severlere müjde! 2023 model elektrikli Tofaş Şahin geliyor!
Kuş serisi otomobil severlere müjde! 2023 model elektrikli Tofaş Şahin...
Motosikletten düşüp kafasını betona çarpan sürücü yaralandı
Motosikletten düşüp kafasını betona çarpan sürücü yaralandı
Turgutlu'da 'Rahvan At Yarışları' nefes kesti
Turgutlu'da 'Rahvan At Yarışları' nefes kesti
Otomobilin çarptığı yaya yaralandı
Otomobilin çarptığı yaya yaralandı
Spor Toto Süper Lig: A. Hatayspor: 1 - Adana Demirspor: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: A. Hatayspor: 1 - Adana Demirspor: 0 (İlk yarı)
Sürücü fotoğraf çekmek için indi, cip uçuruma yuvarlandı: 1 ölü
Sürücü fotoğraf çekmek için indi, cip uçuruma yuvarlandı: 1 ölü
2022 YKS ek yerleştirme takvimi belli oldu
2022 YKS ek yerleştirme takvimi belli oldu
Selçuk Bayraktar’dan Bilim Samsun ve Keşif Kampüsü’ne tam not
Selçuk Bayraktar’dan Bilim Samsun ve Keşif Kampüsü’ne tam not