Ukrayna’daki savaştan kurtuldular, öz vatanlarında üniversite kazandılar













Ukrayna'da devam etmekte olan savaşta ülkede mahsur kalan Ahıska Türklerinin tahliyesi 10 Mayıs Salı günü itibariyle Herson kentinden Elazığ'a başlamıştı. Bu çerçevede kafileler halinde kente getirilen binlerce Ahıska Türkü, Aşağıdemirtaş Geçici Konaklama Merkezine yerleştirildi. Burada valilik koordinesi vatandaşların tüm ihtiyaçları karşılanırken eğitim öğretim hayatına devam etmek isteyen öğrenciler ise üniversite sınavına girdi. Sınavda oldukça verimli geçiren olan Hatice Şukurova, okul öncesi öğretmenliğini, Kerim Abduloğlu ise ilahiyat fakültesini kazandı. Fırat Üniversitesi'nde okuyacak olan gençler, kendilerini savaş bölgesinden çıkararak bu imkanı veren Türkiye Cumhuriyeti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti. Öz vatanlarında yeni bir hayata başlayacaklarını izah eden gençler, çok mutlu olduklarını izah etti.Türkiye Cumhuriyeti'nin kendilerini Ukrayna'daki savaştan çıkardığını belirten Hatice Şukurova “Elazığ'a getirdi ve konteyner kente yerleştirdi. Burada kalıyoruz ve üniversiteyi sınavına girdim. Tercih yaptım ve okul öncesi öğretmenliği kazandım. Tam da hayalim olan bölümü kazandım. Çok istiyordum. 4 yıllık bir bölüm ve yakında kayıt olacağım. Okumak için üniversiteye başlayacağım. Teşekkür etmek istiyorum. Çünkü üniversite okumayı çok istiyordum. Mutluyum, zaten burası bizim vatanımız. Vatanımda okuyacağım. Mesleğim olacak. Hayatıma da burada devam etmeyi düşünüyorum” dedi.Ukrayna'nın Herson bölgesinden geldiğini aktaran Kerim Abduloğlu ise “Savaş çıktı ve bizi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bizi oradan çıkardı. O durumda kalmaktan bizi kurtardı. Buraya geldik ve konteyner ketten oturuyoruz. Üniversite sınavına girdim ve İlahiyat Fakültesi'ni kazandım. Allah'ın izni ile bitirip hoca olacağım. Çok mutluyum. Eğer orada kalsaydım mutsuz yüzümü görürdünüz. Buraya geldim Allah Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Allah razı olsun. O savaş bölgesinde kalsaydık okula devam edemezdik. Buraya geldik ve okulumuza devam edeceğiz. Burada yeni bir hayat kuracağız” şeklinde konuştu.