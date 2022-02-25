GÜNDEM
25 Şubat 2022 - 21:25

Ukrayna'daki Türk vatandaşları İstanbul'a doğru yola çıktı!

Ukrayna’da başlayan savaş nedeniyle orada yaşayan Türk vatandaşlarını tahliyeleriyle ilgili tüm resmi işlemler tamamlandı. Karayolu ile gelecek olan Türk vatandaşlarının İstanbul'a doğru yola çıktıkları bildirildi.

GÜNDEM
25 Şubat 2022 - 21:25
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Ukrayna'daki Türk vatandaşları İstanbul'a doğru yola çıktı!
Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı askeri operasyonlarla birlikte iki ülke arasındaki kriz savaşa dönüşürken Türkiye'de Ukrayna'da yaşayan Türk vatandaşlarının tahliyeleri için bir çalışma başlatıldı. Dışişleri Bakanlığı'nın tüm resmi işlemlerini tamamlamasının hemen ardından konsolosluk otobüs ayarladı ve türk vatandaşları otobüslere bindirildi. 




Karayolu ile tahliyelerine başlanılan Türk vatandaşları Ukrayna'dan İstanbul’a doğru yola çıkarken tahliye işlemleri hakkında bir açıklama yapan Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Ukrayna-Türkiye arasındaki güzergahta vatandaşların Romanya, Macaristan, Slovakya, Polonya, Moldova ve Bulgaristan'dan geçişleri sırasında Türkiye'nin ilgili yurt dışı temsilcilikleri ile 7/24 temas kurabileceklerini bildirdi.




 
EDİTOR
Elvan
Elvan
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