DÜNYA
24 Şubat 2022 - 12:35

Ukrayna'dan flaş açıklama: 6 uçak vuruldu, 50 Rus öldürüldü!

Rusya'nı saldırılarına karşılık veren Ukrayna Ordusu, Luhansk kentinde hava unsurlarıyla 5 Rus uçağı ile 1 Rus helikopterini vurdu. 50 Rus'unda öldüğü bilgisinin paylaşılması sonrası Rusya tarafı söz konusu haberi yalanlarken Rusya yanlısı ayrılıkçılar Ukrayna savaş uçağını düşürdüklerini açıkladılar.

DÜNYA
24 Şubat 2022 - 12:35
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Ukrayna'dan flaş açıklama: 6 uçak vuruldu, 50 Rus öldürüldü!
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın doğusunda bulunan Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını açıklaması sonrası Ukrayna'da savaş çanları çalmaya başladı. Başkent Kiev, Mariupol, Mykolaiv, Harkov, Kramatorsk ve Odesa kentlerinde peş peşe patlamalar yaşanırken Rus haber Ajansıda aynı saatlerde Karadeniz Filosu'nun Odessa bölgesi tarafına bir çıkartma harekatı başlattığını duyurdu. 








Ukrayna tarafı ise başlatılan saldırıların karşılığını verebilmek için karşı atağa geçerken Ukrayna ordusunun başlattığı saldırılar sonrası 50 Rus askerinin öldürüldüğü ve 6 uçağın vurulduğu bilgisi verildi. Ukrayna İçişleri Bakanlığı ayrıca yaptığı açıklamada en az 8 kişinin hayatını kaybettiği 9 kişinin de yaralandığını açıkladı.



RUSYA HABERİ YALANLADI

Ukrayna tarafından yapılan haberin ardından bir açıklama yapan Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın üzerinde düşürüldüğü öne sürülen Rus uçaklarına ilişkin yabancı medya tarafından verilen bilgilerin gerçeği yansıtmadığı bildirildi. Bakanlıktan yapılan açıklamada ayrıca, Ukrayna'da sınır servisinin askerlerinin Rus birliklerine karşı herhangi bir direniş göstermediği ve Ukrayna silahlı kuvvetlerine ait hava savunma araçlarının da Rus askeri tarafından bastırıldığı belirtildi.

 
EDİTOR
Elvan
Elvan
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