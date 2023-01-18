DÜNYA
18 Ocak 2023 - 12:38

Ukrayna'dan korkunç haber! Başkent Kiev'de helikopter kazası: Ukrayna İçişleri Bakanı dahil 16 kişi öldü!

Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarındaki Brovary kasabasında bir anaokulunun yakınına bir helikopter düştü. Kazada 16 kişinin hayatını kaybettiği bildirilirken ölenlerin arasında İçişleri Bakanı Denis Monastırskiy, bakan yardımcısı ve bakanlık müsteşarının da olduğu bildirildi. Helikopter düştüğünde öğrenciler ve öğretmenlerin anaokulunda oldukları söylendi. Kazadan sonraki paylaşılan ilk fotoğraflarda ise helikopterin parçalandığını gösteriyordu.

DÜNYA
18 Ocak 2023 - 12:38
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Ukrayna'dan korkunç haber! Başkent Kiev'de helikopter kazası: Ukrayna İçişleri Bakanı dahil 16 kişi öldü!


Rusya ile savaş halinde olan Ukrayna'da helikopter düştü. Brawbury'de bir anaokulunun yakınına meydana gelen kazada 16 kişi öldü, diğerleri yaralandı. Ölenler arasında Ukrayna İçişleri Bakanı Denis Monastırskiy, yardımcısı ve müsteşarının olduğu öğrenildi.

Başkent Kiev'de helikopter kazası

HELİKOPTER KAZASI ANAOKULU YAKININDA OLDU



İHA'ya göre helikopter, Ukrayna'nın Kiev bölgesindeki Brovary kasabasında bir anaokulu binasının yakınına düştü. Kazanın hemen ardından helikopterden alevler yükselirken bölgeye takviye ekip sevk edildi.

Başkent Kiev'de helikopter kazası

Kazanın ardından yapılan imcelemelerin sonucunda helikopterde İçişleri Bakanı Denis Monastırskiy ile birlikte Bakan Yardımcısı ve mğüsteşarının da olduğu belirlenirken kazada toplam 16 kişinin öldüğü belirlendi. Bu arada sosyal medyada paylaşılan kazaya ait fotoğraflarda helikopterin enkaz halinde olduğu görülüyor.

Başkent Kiev'de helikopter kazası

Olaydan hemen sonra İçişleri Bakanlığı'nın yazılı açıklamasında kazanın nedeninin araştırıldığı, sabotaj, ekipmandan kaynaklı arıza ve uçuş emniyeti ihlalleri gibi nedenlerin araştırıldığı kaydedildi. Açıklamada, "Trajedinin nedenini müfettişlerin açıklığa kavuşturacağı kazanın ihlali mi olduğunu yakında öğreneceğiz." ifadeleri kullanıldı. 

Başkent Kiev'de helikopter kazası

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