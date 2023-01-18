Ukrayna'dan korkunç haber! Başkent Kiev'de helikopter kazası: Ukrayna İçişleri Bakanı dahil 16 kişi öldü!







HELİKOPTER KAZASI ANAOKULU YAKININDA OLDU







Rusya ile savaş halinde olan Ukrayna'da helikopter düştü. Brawbury'de bir anaokulunun yakınına meydana gelen kazada 16 kişi öldü, diğerleri yaralandı. Ölenler arasında Ukrayna İçişleri Bakanı Denis Monastırskiy, yardımcısı ve müsteşarının olduğu öğrenildi.İHA'ya göre helikopter, Ukrayna'nın Kiev bölgesindeki Brovary kasabasında bir anaokulu binasının yakınına düştü. Kazanın hemen ardından helikopterden alevler yükselirken bölgeye takviye ekip sevk edildi.Kazanın ardından yapılan imcelemelerin sonucunda helikopterde İçişleri Bakanı Denis Monastırskiy ile birlikte Bakan Yardımcısı ve mğüsteşarının da olduğu belirlenirken kazada toplam 16 kişinin öldüğü belirlendi. Bu arada sosyal medyada paylaşılan kazaya ait fotoğraflarda helikopterin enkaz halinde olduğu görülüyor.Olaydan hemen sonra İçişleri Bakanlığı'nın yazılı açıklamasında kazanın nedeninin araştırıldığı, sabotaj, ekipmandan kaynaklı arıza ve uçuş emniyeti ihlalleri gibi nedenlerin araştırıldığı kaydedildi. Açıklamada, "Trajedinin nedenini müfettişlerin açıklığa kavuşturacağı kazanın ihlali mi olduğunu yakında öğreneceğiz." ifadeleri kullanıldı.