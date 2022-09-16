DÜNYA
16 Eylül 2022 - 07:01

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy: 'İzyum kentinde toplu mezar bulundu'

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rus ordusundan geri alınan İzyum kentinde toplu mezar bulunduğunu duyurarak konuyu uluslararası mahkemeye götüreceklerini söyledi.

DÜNYA
16 Eylül 2022 - 07:01
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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy: 'İzyum kentinde toplu mezar bulundu'


Ukrayna ordusunun Rus ordusunun işgalinden kurtardığı Harkov Bölgesi'ndeki İzyum kenti konusu ile ilgili yeni bir açıklama daha yapıldı. Dün İzyum kentini ziyaret eden Zelenskiy bu kentte toplu mezar bulunduğunu açıklayarak, "Harkov Bölgesi'ndeki İzyum kentinde toplu insan cesetleri bilgisi verildi. Orada gerekli incelemeler sürüyor. Yarın daha fazla ve daha net bilgiler olacak. Ayrıca yarın İzyum'da Ukraynalı ve uluslararası gazeteciler olacak. Dünyanın gerçekte neler olduğunu ve Rus işgalinin nelere neden olduğunu görmesini istiyoruz. Önce Buça, sonra Mariupol ve şimdi de İzyum. Rusya her yere ölüm bırakıyor ve bundan sorumlu olmalılar. Bütün dünya Rusya'yı bu savaşın gerçek sorumlusu tutmalı. Bunun için her şeyi yapacağız" dedi.

"Rusya, Ukrayna'ya boyun eğdiremeyecek"



Açıklamalarında Rusya'nın Ukrayna topraklarına füze saldırılarını sürdürdüğünü belirten Zelenskiy, "Terör devleti bize karşı üç bin 800'den fazla farklı türlerde füzeler kullandı. Ancak hiçbir füze Rusya'yı hedefine ulaştıramayacak. Ukrayna'ya boyun eğdiremeyecekler. Her füze Rusya'yı daha sık ambargolara, daha sık ekonomik çöküntüye ve daha çok tarihi utanca yaklaştırıyor" ifadelerini kullandı.

"Ukrayna, AB tavsiyeleni yerine getirecek"

Bugün diplomatik görüşmeleri de sürdürdüğünden bahseden Zelenskiy, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula van Der Leyen'in Kiev'i ziyaret ettiğini de söyledi. Ukrayna'nın AB'ye katılım için başvurusunun kabul edildiğini hatırlatan Zelenskiy, "Koşullar her halükarda AB'ye katılım için düzenlemelerin her detayını uygulamaya devam edeceğiz. Zaten Kasım ayına kadar AB komisyonunun 7 tavsiyesini uygulamak zorundayız" ifadelerine yer verdi.

Zelenskiy ayrıca Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın Rusya'nın eylemlerini durdurmaya yönelik çağrı yaptığını da söyleyerek Rus ordusunun Zaporijya Nükleer Santrali'nden çekilmesi gerektiğini ve bölgenin silahsızlandırılması gerektiğini savundu.

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