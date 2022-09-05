SİYASET
05 Eylül 2022 - 07:27

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy: 'Ülkemizin güneyindeki iki yerleşim kurtarıldı'

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy son yaptığı açıklamada Ukrayna halkına müjde vererek ülkenin güneyindeki 2 yerleşim yerinin Ruslardan geri alındığını söyledi.

SİYASET
05 Eylül 2022 - 07:27
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy: 'Ülkemizin güneyindeki iki yerleşim kurtarıldı'


Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı saldırıların ardından Rus ordusunun kontrolüne geçen bazı topraklar Ukrayna ordusu tarafından geri alınmaya çalışılırken Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, 2 yerleşim alanının işgalden kurtarıldığını söyledi. Zelenskiy geri alınan topraklara düzenlenen harekatla ilgili yaptığı açıklamada, "Donetsk Bölgesi'ndeki 103. kara savunma tugayının 63. taburu askerlerine teşekkür etmek istiyorum. Lysychansk-Siversk yönündeki 54. tugay da iyi ilerleyiş sağladı ve belirli alanlarda yeniden aşama kaydetmeye başladı. 42. motorlu piyade taburundan özellikle bahsetmek istiyorum. Onların kahramanca eylemleri sayesinde ülkemizin güneyindeki iki yerleşim kurtarıldı" dedi. Zelenskiy bu açıklamayı yaptığı sırada ise Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Kyrylo Timoşenko da sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Timoşenko, Ukrayna'nın güneyindeki Herson Bölgesi'ne bağlı Vysokopilya yerleşim yerinde Ukrayna askerlerinin kurtarılan kente bayrak çektiği bir fotoğrafı yayınladı.

Mecburi askerlik görevi olan Ukraynalı kadınlara ülkeden çıkış yasağı



Öte yandan Rusya'nın saldırılarından itibaren OHAL nedeniyle 18 ile 60 yaş arasında ülkeden çıkış yasağı konulan Ukraynalı erkeklerin yanı sıra askerlik görevi mecburiyeti bulunan Ukraynalı kadınlara da ülkeden çıkış yasağı konuluyor. Ukrayna Savunma Bakanlığı'nın avukatı Vladimir Smilka, Ukrayna basınına yaptığı açıklamada cinsiyet eşitliğine vurgu yaparak, "1 Ekim'den itibaren belirli mesleklere sahip kadınların askerlik için kayıt yaptırmaları gerekiyor. Listede 14 uzmanlık dalı mevcut. Askerlik mecburiyeti bulunan kadınlara da 18-60 yaş arası erkekler gibi OHAL döneminde ülkeden çıkış yasağı uygulanacak. Bu her şeyden önce cinsiyet eşitliği ile belirleniyor. NATO standartlarına yaklaştığımız için sadece silahlanmada değil, askeri kayıt yönünden de onlara doğru ilerliyoruz. Bu kayıt hem kadınlar aynı zamanda erkekler için aynıdır" dedi. Smilka açıklamasında Ukrayna ordusuna kaç kadın askerin katılacağı konusunda rakam vermedi.

EDİTOR
Haber Editörü
Haber Editörü
İlginizi Çekebilir
Bakanlar Kabinesi, ekonomi ağırlıklı toplantı için hazırlandı!
Bakanlar Kabinesi, ekonomi ağırlıklı toplantı için hazırlandı!
Bahçeli: '2023 adayımız belli, kararımız net'
Bahçeli: '2023 adayımız belli, kararımız net'
Devlet Bahçeli: '1923’ün rövanşını 2023’te almak için tuzak kuruyorlar'
Devlet Bahçeli: '1923’ün rövanşını 2023’te almak için tuzak kuruyorlar'
Ak Parti EYT hakkında açıklama yaptı! Numan Kurtulmuş EYT ile ilgili merak edilenleri cevapladı
Ak Parti EYT hakkında açıklama yaptı! Numan Kurtulmuş EYT ile ilgili merak edilenleri cevapladı
Yeni Zelanda’nın Ankara Büyükelçisi Sinclair: 'Umduğumuz daha uzun süre kalmaları ve daha fazla harcamaları'
Yeni Zelanda’nın Ankara Büyükelçisi Sinclair: 'Umduğumuz daha uzun süre kalmaları ve daha fazla harcamaları'
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samsun Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samsun Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret etti
Son Haberler
Yasak Elma Engin kimdir, gerçek adı nedir? Bekir Aksoy diziye bomba gibi giriş yaptı!
Yasak Elma Engin kimdir, gerçek adı nedir? Bekir Aksoy diziye bomba...
Bakanlar Kabinesi, ekonomi ağırlıklı toplantı için hazırlandı!
Bakanlar Kabinesi, ekonomi ağırlıklı toplantı için hazırlandı!
Ayça Ayşin Turan güzelliği ile hayran bıraktı! Sıfır makyaj pozu Turan'dan geldi
Ayça Ayşin Turan güzelliği ile hayran bıraktı! Sıfır makyaj pozu...
Defne Samyeli ve Serdar Bilgili'den aşk bombası!
Defne Samyeli ve Serdar Bilgili'den aşk bombası!
Tezgahtaki karpuzu çalmak için omuzladı, karşısındaki kadını görünce dondu kaldı
Tezgahtaki karpuzu çalmak için omuzladı, karşısındaki kadını görünce...
Orman işçisi müdahale ettiği yangında zehirlendi
Orman işçisi müdahale ettiği yangında zehirlendi
İzmir‘de kanser tedavisi gören 68 yaşındaki adam oğlu tarafından katledildi!
İzmir‘de kanser tedavisi gören 68 yaşındaki adam oğlu tarafından...
Gelsin Hayat Bildiğin Gibi dizisinin yıldızı parladı! Devrim Özkan'dan tarz değişikliği geldi! Özkan'ın paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu
Gelsin Hayat Bildiğin Gibi dizisinin yıldızı parladı! Devrim Özkan'dan...
Lüks otomobillerin kazasında kadın sürücü ölümden döndü, yaşadığı korku kameraya yansıdı
Lüks otomobillerin kazasında kadın sürücü ölümden döndü, yaşadığı...
Ümraniyespor Başkanı Tarık Aksar: 'Var olma savaşı veriyoruz ama bizi katlediyorlar'
Ümraniyespor Başkanı Tarık Aksar: 'Var olma savaşı veriyoruz ama...
Bu paraya ev almak mucize! Sakın kaçırmayın 1+1, 2+1 konutların satışları başladı
Bu paraya ev almak mucize! Sakın kaçırmayın 1+1, 2+1 konutların satışları...
Ağustos ayı verilerinde yılık enflasyon rakamı yüzde 80,21 olarak belirlendi!
Ağustos ayı verilerinde yılık enflasyon rakamı yüzde 80,21 olarak...
Ezgi Başaran: 'Hedefim olimpiyatlarda altın madalya kazanmak'
Ezgi Başaran: 'Hedefim olimpiyatlarda altın madalya kazanmak'
Zafer rotasında düzenlenen ilk ultra maraton İzmir’de noktalandı
Zafer rotasında düzenlenen ilk ultra maraton İzmir’de noktalandı
Yargı ikinci sezonda bizleri neler bekliyor? Yargı 2. sezon ilk tanıtım yayınlandı!
Yargı ikinci sezonda bizleri neler bekliyor? Yargı 2. sezon ilk tanıtım...