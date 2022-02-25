DÜNYA
25 Şubat 2022 - 22:36

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Kiev sokaklarında meydan okudu!

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, başkent Kiev sokaklarına indi ve oradan bir video paylaştı. Kurmaylarıyla birlikte video çeken Zelenski 'Biz buradayız! Ukrayna'yı savunuyoruz' diyerek herkese meydan okudu.

DÜNYA
25 Şubat 2022 - 22:36
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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Kiev sokaklarında meydan okudu!
Rusya'nın askeri operasyon başlattığı Ukrayna savaşın ikinci gününde Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, dün gerçekleştirdiği ulusa sesleniş konuşmasında, hem NATO'nun hem de Avrupa ülkelerinin kendilerini yalnız bıraktığını söylemişti. Halkı ve ordusu ile birlikte sonuna kadar savaşmaya devam edeceğini sürekli tekrarlayan Zelenski, bugün Kiev sokaklarından kurmayları ile birlikte kameraların karşısına geçti.








Burada bir video çeken Zelenski, ekibiyle birlikte tam kadro olarak Kiev'de olduklarını ve hiç bir yere gitmediğini, gitmeyeceğini vurguladı. Bu paylaşımı ile birlikte Kiev'den kaçtığı ile ilgili iddiaları yalanlamış olan Zelenski, kurmaylarını tek tek açıkladı ve konuşmasının devamında 'Hepimiz buradayız. Devletimizi ve bağımsızlığımızı koruyoruz' ifadelerini kullandı.
 
EDİTOR
Elvan
Elvan
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