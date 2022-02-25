Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Kiev sokaklarında meydan okudu!

Rusya'nın askeri operasyon başlattığı Ukrayna savaşın ikinci gününde Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, dün gerçekleştirdiği ulusa sesleniş konuşmasında, hem NATO'nun hem de Avrupa ülkelerinin kendilerini yalnız bıraktığını söylemişti. Halkı ve ordusu ile birlikte sonuna kadar savaşmaya devam edeceğini sürekli tekrarlayan Zelenski, bugün Kiev sokaklarından kurmayları ile birlikte kameraların karşısına geçti.
Burada bir video çeken Zelenski, ekibiyle birlikte tam kadro olarak Kiev'de olduklarını ve hiç bir yere gitmediğini, gitmeyeceğini vurguladı. Bu paylaşımı ile birlikte Kiev'den kaçtığı ile ilgili iddiaları yalanlamış olan Zelenski, kurmaylarını tek tek açıkladı ve konuşmasının devamında 'Hepimiz buradayız. Devletimizi ve bağımsızlığımızı koruyoruz' ifadelerini kullandı.
Burada bir video çeken Zelenski, ekibiyle birlikte tam kadro olarak Kiev'de olduklarını ve hiç bir yere gitmediğini, gitmeyeceğini vurguladı. Bu paylaşımı ile birlikte Kiev'den kaçtığı ile ilgili iddiaları yalanlamış olan Zelenski, kurmaylarını tek tek açıkladı ve konuşmasının devamında 'Hepimiz buradayız. Devletimizi ve bağımsızlığımızı koruyoruz' ifadelerini kullandı.