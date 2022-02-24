DÜNYA
24 Şubat 2022 - 12:47

Ukrayna devlet başkanı Zelenskiy çağrı yaptı askerlik şube önleri gönüllülerle doldu!

Rusya'nın bombardımanı altında kalan Ukrayna'da bazı vatandaşlar evlerini terk ederken eli silah tutan gönüllüler de orduya katılmak üzere askerlik şubelerine akın ettiler. Ukrayna devlet başkanı Zelenskiy'de yarıma ihtiyacımız var diyerek gelmeleri için gazilere seslendi.

DÜNYA
24 Şubat 2022 - 12:47
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Ukrayna devlet başkanı Zelenskiy çağrı yaptı askerlik şube önleri gönüllülerle doldu!
Bir kaç haftadır karşılıklı açıklamalarla aradaki gerilimleri iyice tırmanan Moskova-Kiev arasında bu sabah saatlerinden itibaren savaş başladı. Rusya ordusunun Donbas'a yönelik ilk harekat başlatmasıyla savaş başka bir boyuta geçmeye başladı. 








Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in askeri operasyon emri sonrası ukrayna sokaklarındaki hareketlilik artmaya başlarken daha önceden yaptıkları açıklamalarda Rusya'ya karşı direneceklerini ve topraklarını savunacaklarını söyleyen Ukraynalı vatandaşlar orduya katılmak ve savaşa destek olmak için yetkili yerlere akın etmeye başladılar.



Başken Kiev'de askerlik şubesinin önüne gelen 40 yaş üstü Ukrayna vatandaşlarının orduya katılmak için kapı önünde yoğunluk oluşturduğu görüldü. Diğer taraftan, ulusa sesleniş konuşması yapan Ukrayna devlet başkanı Zelenskiy ise yardıma ihtiyaçları olduklarını belirterek tüm gaziler göreve çağırdı.




 
EDİTOR
Elvan
Elvan
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