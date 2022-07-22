Paraguay'da gerçekleştirilen Güney Amerika Ortak Pazarı (Mercosur) zirvesinde bir konuşma yapmak istediğini söyleyen Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, üye ülkeler tarafından konuşma iznini alamadı. Rusya tarafından saldırı ablukası altında olan Ukrayna'nın savaşın başladığı günden bu güne kadar pek çok uluslararası zirvede konuşma yapmış ve dünyaya seslenmiştir. Ülkesişnin son durumu hakkındaki bilgileri kamuoyuna bizzat kendisi açıklayan Zelenskiy, Latin Amerika'da düzenlenen zirvede konuşturulmadı.
DÜNYA
22 Temmuz 2022 - 01:37
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'e konuşma izni vermediler!
Rusya'nın ablukası altında olan Ukrayna'da Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Paraguay'da düzenlenen Güney Amerika Ortak Pazarı zirvesine konuşma isteği gönderdi. Zelenskiy'nintalebi reddedilerek geriye gönderildi.
DÜNYA
22 Temmuz 2022 - 01:37