DÜNYA
22 Temmuz 2022 - 01:37

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'e konuşma izni vermediler!

Rusya'nın ablukası altında olan Ukrayna'da Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Paraguay'da düzenlenen Güney Amerika Ortak Pazarı zirvesine konuşma isteği gönderdi. Zelenskiy'nintalebi reddedilerek geriye gönderildi.

DÜNYA
22 Temmuz 2022 - 01:37
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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'e konuşma izni vermediler!


Paraguay'da gerçekleştirilen Güney Amerika Ortak Pazarı (Mercosur) zirvesinde bir konuşma yapmak istediğini söyleyen Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, üye ülkeler tarafından konuşma iznini alamadı.

Rusya tarafından saldırı ablukası altında olan Ukrayna'nın savaşın başladığı günden bu güne kadar pek çok uluslararası zirvede konuşma yapmış ve dünyaya seslenmiştir. Ülkesişnin son durumu hakkındaki bilgileri kamuoyuna bizzat kendisi açıklayan Zelenskiy, Latin Amerika'da düzenlenen zirvede konuşturulmadı.



Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy

Ukrayna lideri Zelenskiy'e red yanıtı!

Paraguay Ekonomik İlişkiler ve Entegrasyon Bakan Yardımcısı Raul Cano, düzenlenen zirvede blok üyeler arasında uzlaşma olmadığını belirterek, "Anlaşma olmadı, fikir birliği yoktu. Paraguay'da bulunan Ukrayna'nın Arjantin Büyükelçisine bilgi verildi." denildi.

Ukrayna lideri Zelenskiy'in konuşma isteği ile ilgili talebinin reddedilmesi sonrası hangi ülkelerin olumlu olarak hangi ülkelerin de olumsuz olarak baktıkları tartışılmaya başlandı. 

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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