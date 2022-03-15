DÜNYA
15 Mart 2022 - 12:54

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi tarafından yapılan açıklama "Savaşın Mayıs'ta bitebilir"

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Danışmanı Oleksiy Arestovich, “Savaş Mayıs’ta bitebilir” dedi.

DÜNYA
15 Mart 2022 - 12:54
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Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi tarafından yapılan açıklama
Rusya'nın Ukrayna'ya karşı saldırıların 20. Gününde çatışmalar  devam ederken, Ukrayna Devlet Başkanlığı tarafından yeni bir açıklama yapıldı.Yapılan açıklamada Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Danışmanı Oleksiy Arestovich, Rusya'nın içinde bulunduğu savaş için kaynaklarının tükeneceğini belirterek, “Rusya'nın Ukrayna'ya başlatmış olduğu savaş, Mayıs ayında bitebilir. Hatta bu tarih daha da erken olabilir. Mümkün olan en geç tarihten bahsediyorum. İki ülke arasında barış sağlanmalı” ifadelerini kullandı.İki ülke arasındaki müzakereler devam ederken daha bir uzlaşma sağlanamadı.




Arestovich yaptığı açıklamada ayrıca iki ülke arasında barış sağlansa dahi küçük çaplı çatışmaların 1 yıl boyunca devam edebileceğini belirtti.




 
EDİTOR
Ali Türk
Ali Türk
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