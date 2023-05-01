DÜNYA
01 Mayıs 2023 - 01:25

Ukrayna genelkurmay başkanı ve NATO komutanı bir araya geldi

Ukrayna'nın doğusundaki bazı bölgeleri geri almak için uzun zamandır beklenen bir bahar saldırısı hazırlıkları sürerken, Genelkurmay Başkanı Valerii Zaluzhnyi ve NATO komutanı Christopher Cavoli, Rusya ile savaşın cephelerindeki durumu görüşmek üzere bir araya geldi.

DÜNYA
01 Mayıs 2023 - 01:25
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Ukrayna genelkurmay başkanı ve NATO komutanı bir araya geldi


   Zaluzhnyi Pazar günü Telegram'da yaptığı açıklamada, NATO komutanıyla nerede görüştüğünü belirtmeden, "Gelecekteki eylemlerimiz için olası senaryoları, tehditleri ve ön koşulları anlattım." dedi. Zaluzhnyi, Cavoli'ye, Ukrayna'nın Rus saldırganlığına karşı koymanın zorluklarını karşılamaya yardımcı olacak çok çeşitli silahlara ve hava savunma sistemlerine ihtiyacı olduğunu söylediğini belirtti.

Nato



    Toplantı, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in Rusya'dan bu yana ilk kez Kiev'i ziyaretinden 10 gün sonra gerçekleşti.

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