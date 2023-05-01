Ukrayna genelkurmay başkanı ve NATO komutanı bir araya geldi













Zaluzhnyi Pazar günü Telegram'da yaptığı açıklamada, NATO komutanıyla nerede görüştüğünü belirtmeden, "Gelecekteki eylemlerimiz için olası senaryoları, tehditleri ve ön koşulları anlattım." dedi. Zaluzhnyi, Cavoli'ye, Ukrayna'nın Rus saldırganlığına karşı koymanın zorluklarını karşılamaya yardımcı olacak çok çeşitli silahlara ve hava savunma sistemlerine ihtiyacı olduğunu söylediğini belirtti.Toplantı, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in Rusya'dan bu yana ilk kez Kiev'i ziyaretinden 10 gün sonra gerçekleşti.