Ukrayna: 'Harkov'da 300'den fazla yerleşim yeri Rus güçlerinden arındırıldı'

Rusya- Ukrayna savaşı devam ederken, Ukrayna Ukrayna Savunma Bakanı Yardımcısı Hanna Maliar'dan yeni bir açıklama geldi. Maliar, 6 Eylül'den bu yana Ukrayna'nın Harkov bölgesindeki üç bin 800 kilometrekarelik alanın Rus güçlerinden geri alındığını söyleyerek, "Bölgede Rus güçlerine yönelik saldırılar devam etmektedir. Şuana kadar 300'den fazla yerleşim yeri Rus işgalinden kurtarıldı" şeklinde konuştu.