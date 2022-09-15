Ukrayna lideri Zelenski'nin arabası başkent Kiev'de trafik kazasına karıştı!







Ukrayna lideri Zelenski'nin sağlık durumu iyi!







Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin basın sözcüsü Serhiy Nikiforov, Facebook hesabından bir gönderi paylaştı ve gönderisinde Zelensky'nin arabasının Kiev'de bir trafik kazasına karıştığını duyurdu.Kazanın ne zaman meydana geldiği konusunda her hangi bir açıklama yapmayan Nikiforov, Zelensky'nin aracının özel bir araçla çarpıştığını söyledi. Zelenski'nin bir doktor tarafından muayene edildiğini ve kendisinde ciddi bir yaralanma tespit edilmediğini belirten sözcü, kazanın araştırıldığını da söyledi. Kazaya karışan aracın sürücüsünün yaralandığını söyleyen Nikiforov, Zelenskiy'in konvoyuna eşlik eden sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından sürücünün hastaneye kaldırıldığını açıkladı.