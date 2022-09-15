DÜNYA
15 Eylül 2022 - 14:35

Ukrayna lideri Zelenski'nin arabası başkent Kiev'de trafik kazasına karıştı!

Ukrayna lideri Volodimir Zelenski'nin aracının başkent Kiev'de trafik kazasına karıştığı bildirildi. Kaza sırasında başkan Zelenski'nin hafif bir şekilde yaralandığı öğrenildi.

DÜNYA
15 Eylül 2022 - 14:35
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Ukrayna lideri Zelenski'nin arabası başkent Kiev'de trafik kazasına karıştı!


Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin basın sözcüsü Serhiy Nikiforov, Facebook hesabından bir gönderi paylaştı ve gönderisinde Zelensky'nin arabasının Kiev'de bir trafik kazasına karıştığını duyurdu.

Ukrayna lideri Zelenski

Ukrayna lideri Zelenski'nin sağlık durumu iyi!



Kazanın ne zaman meydana geldiği konusunda her hangi bir açıklama yapmayan Nikiforov, Zelensky'nin aracının özel bir araçla çarpıştığını söyledi. Zelenski'nin bir doktor tarafından muayene edildiğini ve kendisinde ciddi bir yaralanma tespit edilmediğini belirten sözcü, kazanın araştırıldığını da söyledi.

Kazaya karışan aracın sürücüsünün yaralandığını söyleyen Nikiforov, Zelenskiy'in konvoyuna eşlik eden sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından sürücünün hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
İlginizi Çekebilir
Kırgızistan-Tacikistan sınırındaki çatışmalarda yaralı sayısı 77'ye yükseldi
Kırgızistan-Tacikistan sınırındaki çatışmalarda yaralı sayısı 77'ye yükseldi
Ukrayna savaşını bitirmek isteyen Putin'den Kiev'e şok suçlama!
Ukrayna savaşını bitirmek isteyen Putin'den Kiev'e şok suçlama!
Dünyanın gözü bu zirvede! Erdoğan - Putin görüşmesi sona erdi. İşte ilk mesajlar
Dünyanın gözü bu zirvede! Erdoğan - Putin görüşmesi sona erdi. İşte ilk mesajlar
Putin: 'Tüm bunların (çatışmanın) mümkün olduğunca hızlı sona ermesi için her şeyi yapacağız'
Putin: 'Tüm bunların (çatışmanın) mümkün olduğunca hızlı sona ermesi için her şeyi yapacağız'
Çin'de ilk maymun çiçeği vakası
Çin'de ilk maymun çiçeği vakası
Bilin insarından müthiş keşif: Dünyanın bilinen en eski kalbi ortaya çıkarıldı!
Bilin insarından müthiş keşif: Dünyanın bilinen en eski kalbi ortaya çıkarıldı!
Son Haberler
Bakan Soylu: '120'nin altında terörist kaldı, 29 Ekim 2023'te tek bir terörist kalmayacak'
Bakan Soylu: '120'nin altında terörist kaldı, 29 Ekim 2023'te tek bir...
Kaza sonrası motosikletiyle alevler içinde kaldı, vatandaşlar yanmaktan kurtardı
Kaza sonrası motosikletiyle alevler içinde kaldı, vatandaşlar yanmaktan...
Traktörüyle uçuruma yuvarlandı, cansız bedenini kardeşi buldu
Traktörüyle uçuruma yuvarlandı, cansız bedenini kardeşi buldu
Kırgızistan-Tacikistan sınırındaki çatışmalarda yaralı sayısı 77'ye yükseldi
Kırgızistan-Tacikistan sınırındaki çatışmalarda yaralı sayısı...
Adliye kavşağında şüpheli paket paniği
Adliye kavşağında şüpheli paket paniği
Bakan Soylu: 'Benim Amerika'da bir tek malım var o da FETÖ'
Bakan Soylu: 'Benim Amerika'da bir tek malım var o da FETÖ'
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İranlı mevkidaşı Reisi ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İranlı mevkidaşı Reisi ile görüştü
Uyuşturucu sevkiyatına Aydın polisi 'Dur' dedi
Uyuşturucu sevkiyatına Aydın polisi 'Dur' dedi
Aydın’da trafik kazası: 4 yaralı
Aydın’da trafik kazası: 4 yaralı
Kendisini polis olarak tanıtan zanlı yaşlı kadını 90 bin lira dolandırdı
Kendisini polis olarak tanıtan zanlı yaşlı kadını 90 bin lira dolandırdı
Yangını çay içerek izledi
Yangını çay içerek izledi
Ukrayna savaşını bitirmek isteyen Putin'den Kiev'e şok suçlama!
Ukrayna savaşını bitirmek isteyen Putin'den Kiev'e şok suçlama!
Kuşadası'nda bir turist boğuldu
Kuşadası'nda bir turist boğuldu
Hande Erçel'in yeğeni Mavi kanser mi oldu, hastalığı ne? Hande Erçel ve ablası Gamze Erçel hakkında yürek burkan iddia!
Hande Erçel'in yeğeni Mavi kanser mi oldu, hastalığı ne? Hande Erçel...
Salihli’de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Salihli’de çıkan orman yangını kontrol altına alındı