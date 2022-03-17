Rusya ve Ukrayna arasında 24 Şubat'ta başlayan ve 22 gündür devam eden çatışmalarda Ukrayna’nın ,yapılan hava saldırıları sebebiyle çok sayıda kentince hasarlar meydana geldi.Rus bombardımanı altında olan şehirlerden Mariupol şehrindeki yıkımın ise çok büyük olduğu belirtildi. Mariopol Belediye Başkanı Yardımcısı Sergey Orlov durum hakkında yaptığı açıklamada, şehrin yüzde 90'ının saldırılar nedeniyle yok olduğunu ifade ederek, “Polislerimizi vuruyorlar, yakıtımız tükeniyor. Fabrikalar çalışmıyor, metal fabrikası tamamen yol edildi. Şehrin yüzde 90'ı Ruslar tarafından yok edildi" dedi.
DÜNYA
17 Mart 2022 - 23:16
Ukrayna Mariupol Belediyesi açıkladı "Şehrin yüzde 90'ı yok oldu"
Rus ordusunun saldırısı altındaki Mariupol Belediyesi tarafından yapılan açıklamada şehrin yüzde 90’ının saldırılar nedeniyle yok olduğunu belirtti.
DÜNYA
17 Mart 2022 - 23:16