DÜNYA
27 Nisan 2022 - 09:01

Ukrayna'nın Kiev kentinde bulunan Rusya-Ukrayna Dostluk Anıtı yıkıldı

Ukrayna’nın başkenti Kiev kentinde bulunan Rusya-Ukrayna Dostluk Anıtı Kiev Belediyesi tarafından yıkıldı.

DÜNYA
27 Nisan 2022 - 09:01
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Ukrayna'nın Kiev kentinde bulunan Rusya-Ukrayna Dostluk Anıtı yıkıldı
Rusya ve Ukrayna arasında 24 Şubat'ta başlayan ve iki ayı aşkın süredir devam eden savaş sebebiyle Ukrayna, Rusya'ya ait izleri  silmeye başladı.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bulunan ve 8 metrelik bronzdan yapılan Rusya-Ukrayna Dostluk Anıtı, Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Klichko'nun katılımıyla yıkıldı. Yapılan bu yıkım hakkında açıklama yapan Klichko, "Arkadaşlar, 1982 yılında başkentte sözde iki halkın dostluğu adına bronzdan yapılan ve iki işçiyi temsil eden heykelin yıkımı gerçekleşti. Rusya devletimize ve halkımıza karşı barbar tavırlarını sergiledi. 8 metrelik metali sözde dostluk anıtını kaldırırken manidardır Rus işçinin kafası koptu.

Anıtın yerine yeni bir projeyi imzaladım ve Kiev Belediyesi yakındaki oturumda konuyu değerlendirecek. Kiev'de Rusya ve Sovyetler ile alakası olan 60 civarında anıtı yıkacağız. Rusya ile ilişkili 460'dan fazla caddenin de ismi değiştirilecek" ifadelerini kullandı.
EDİTOR
Ali Türk
Ali Türk
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