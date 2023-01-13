Ukrayna'nın kritik kenti Soledar, Rusya'nın kontrolüne geçti!

2022 yılı Şubat ayında başlayan Rusya Ukrayna arasındaki savaş 2023 yılında da hız kesmeden devam ediyor. Ukrayna için kritik kent olarak tanımlanan Soledar'ında kaderi ortaya çıktı. Rus güçleri, tankları ve diğer ağır silahları barındıracak niteliğe sahip olan Soledar'ı kontrol altına aldıklarını duyurdular.
Savaşın başından beri Kiev'i hedef alan Ruslar, haftalardır devam eden kuşatmalara rağmen başkenti alamayınca gözlerini doğuya çevirdiler. Bir süredir burada savunma pozisyonunda bulunan Ruslar taarruza devam ettiler ve savaşın yeni merkez üssünü Soledar olarak belirlediler.
SOLEDAR KONTROLÜ RUSYA'YA GEÇTİ!
Rusya'dan Soledar ile ilgili bir son dakika
haberi geldi. Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Soledar'ın kontrolünü ele aldıklarını açıkladı. Rusya Savunma Bakanlığı'nın yazılı açıklamasında Soledar'ın kontrolünü sürdürmenin, yakınlardaki Bakhmut kasabası çevresindeki ikmal hatlarına yönelik Ukrayna askeri bağlantılarını kesmek anlamına geleceğini vurguladı.
YIKIM GÖRÜNTÜLERİ UYDUYA YANSIDI
Bakanlık sözcüsü Igor Konaşenkov, Moskova'da bir basın toplantısı düzenledi. Konashenkov, toplantıda Soledar'ın tam kontrolünün Bakhmut şehrinde Ukrayna ordusuna ikmalin kesilmesine ve ordunun bloke edilmesine olanak tanıyacağını söyledi. ABD'li teknoloji şirketi Maxar ise, Soledar'ın yok oluşunu uydu aracılığıyla kaydetti. Konaşenkov, Soledar'ın ele geçirilmesinde hava kuvvetleri ve topçuların oynadığı rolü övdü, Ukrayna kuvvetlerine yönelik saldırılar gerçekleştirdi, rezervlerin hareketini, mühimmat ikmalini ve birlikleri diğer savunma hatlarına çekme girişimlerini engelledi.
UKRAYNA'DAN YALANLAMA
Bu arada Ukrayna'nın silahlı kuvvetlerine bağlı olan doğu grubunun sözcülüğünü yapan Serhiy Cherevati, Rusya Savunma Bakanlığı tarafından ortaya atılan iddiaları yalanladı.