Ukrayna'nın Rusya lideri Putin'e suikast girişimi iki ülke arasındaki tansiyonları yükseltti!

Kremlin Sarayı'ndan yapılan bir son dakika açıklamasında Ukrayna'nın dün gece insansız hava aracıyla Putin'i hedef alan bir saldırı düzenlediği bildirildi. Dünya basınında geniş yer bulan açıklamada iki insansız hava aracı tarafından yapılan bir saldırının önlediği duyuruldu. Kremlin'den yapılan açıklamanın içeriğinde 'Yanıt verme hakkımızı saklı tutuyoruz' ifadeler yer alırken bu sözler iki ülke arasındaki tansiyonu daha da yükseltti.
SALDIRININ DETAYLARI AÇIKLANDI
Kremlin iddiaların ardından bir açıklama yaptı ve "Putin saldırıya uğradı. Cevap verme hakkımız saklıdır" şeklinde ifadeler kullanırken saldırıyı detaylandıran açıklamada, "İki insansız hava aracı Kremlin'i hedef almıştır. Ordu ile özel servisler radar harp sistemini kullanarak yapılan müdahalelerin ardından cihazlar devre dışı bırakılmıştır" denildi. Yapılan açıklamada ayrıca Rusya lideri Putin'in sağlık durumunun da iyi olduğu bilgisine yer verildi.