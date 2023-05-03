DÜNYA
03 Mayıs 2023 - 15:52

Ukrayna'nın Rusya lideri Putin'e suikast girişimi iki ülke arasındaki tansiyonları yükseltti!

Uzun süredir sürdürülen Rusya-Ukrayna savaşı dünyada çok fazla olumsuz duyguya neden olurken, Kremlin'den dünya basınında son dakika olarak yer alan bir açıklama yapıldı. Kremlin'den Putin'e saldırı düzenlendiğine dair yapılan açıklamanın ardından iki ülke arasında tansiyonlar iyice yükseldi.

DÜNYA
03 Mayıs 2023 - 15:52
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Ukrayna'nın Rusya lideri Putin'e suikast girişimi iki ülke arasındaki tansiyonları yükseltti!


Kremlin Sarayı'ndan yapılan bir son dakika açıklamasında Ukrayna'nın dün gece insansız hava aracıyla Putin'i hedef alan bir saldırı düzenlediği bildirildi. Dünya basınında geniş yer bulan açıklamada iki insansız hava aracı tarafından yapılan bir saldırının önlediği duyuruldu. Kremlin'den yapılan açıklamanın içeriğinde 'Yanıt verme hakkımızı saklı tutuyoruz' ifadeler yer alırken bu sözler iki ülke arasındaki tansiyonu daha da yükseltti.

Ukrayna'nın Rusya lideri Putin'e suikast girişimi

SALDIRININ DETAYLARI AÇIKLANDI



Kremlin iddiaların ardından bir açıklama yaptı ve "Putin saldırıya uğradı. Cevap verme hakkımız saklıdır" şeklinde ifadeler kullanırken saldırıyı detaylandıran açıklamada, "İki insansız hava aracı Kremlin'i hedef almıştır. Ordu ile özel servisler radar harp sistemini kullanarak yapılan müdahalelerin ardından cihazlar devre dışı bırakılmıştır" denildi.

Yapılan açıklamada ayrıca Rusya lideri Putin'in sağlık durumunun da iyi olduğu bilgisine yer verildi.

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