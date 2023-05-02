DÜNYA
02 Mayıs 2023 - 03:40

Ukrayna ordusu Bahmut'ta taarruza geçti

Ruslar hava saldırıları düzenledi, Ukrayna ordusu karadan karşı taarruza geçti.

DÜNYA
02 Mayıs 2023 - 03:40
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Ukrayna ordusu Bahmut'ta taarruza geçti


   Ukrayna'da bir yılı aşkın süren savaş yeniden alevlendi. Ukrayna yönetimi, Rusların Başkent Kiev dahil ülkenin birçok şehrine yoğun saldırı düzenlediğini duyurdu. TU-95 stratejik uçakları, seyir füzeleri ve İHA'larla yapılan saldırıların yaklaşık 3 saat sürdüğü bildirildi.

Rus



    Kiev yönetiminin açıklamasına göre, Rus saldırılarında 3'ü çocuk 25 kişi yaralandı. Bazı binalarda ise hasar meydana geldi. Ukrayna Kara Kuvvetleri Komutanlığı, uzun süredir taraflar arasında şiddetli çatışmaların yaşandığı Bahmut'a yönelik alınan son kararı duyurdu.

Rusya

    Buna göre, Bahmut'un bazı kesimlerinde Ukrayna birlikleri Ruslara karşı taarruza geçti. Açıklamada ayrıca, Ukrayna ordusunun liman yönünde Rusların çok sayıda saldırısını püskürttüğü aktarıldı. "Aynı zamanda şehrin bazı kesimlerinde birliklerimiz düşmana karşı taarruza geçmiş, düşman bazı mevzilerini terk etmiştir." denildi.

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