DÜNYA
10 Eylül 2022 - 20:50

Ukrayna: 'Rus işgalcilerin geçici olarak ele geçirdiği topraklar geri alınmaya devam ediyor'

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Rus ordusunun işgal ettiği Harkov'daki toprakların hızla geri alınmaya devam edildiğini duyurdu.

DÜNYA
10 Eylül 2022 - 20:50
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Ukrayna: 'Rus işgalcilerin geçici olarak ele geçirdiği topraklar geri alınmaya devam ediyor'


Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun Harkov ve Yuzhnobugsky yönünde harekatlarına devam ettiği aktarılarak, "Harkov Bölgesi ve Yuzhnobugsky yönünde Rus işgalcilerin geçici olarak elde ettiği yerleşim yerlerinin kurtarılmasına devam ediliyor. Askeri personelimiz güvenlik gerekçesiyle detaylı resmi bilgileri bundan sonra açıklayacaktır" denildi.

Ukrayna kara harekat birimlerine Ukrayna Hava Kuvvetleri'nin de destek verdiği belirtilen açıklamada, "Gün boyunca Savunma Kuvvetleri'ne ait hava kuvvetleri kara birliklerinin harekatını desteklemek için mühimmat depoları ve askeri toplanma alanlarına 17'den fazla saldırı gerçekleştirdi. Ayrıca düşmana ait 1 adet insansız hava aracının yanı sıra Kh-59 tipi uçak vuruldu" ifadelerine yer verildi.



Rus ordusunun taarruzdaki Ukrayna ordusuna özellikle hava saldırıları da gerçekleştirdiği bildirilen açıklamada, "Düşman, Donetsk bölgesinin tamamında tam kontrolü sağlama çabalarını sürdürüyor. Düşman hava birimleri hava keşifleri yaparak birliklerimizin mevzilerine ateş açıyor ve kaybettiği mevzileri geri kazanmaya çalışıyor. Ukrayna genelinde havadan saldırı ve füze saldırısı tehdidi devam ediyor" denildi.

Rusya, İzyum ve Balakleya'dan geri çekildiğini doğruladı

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yeni açıklamada, "Donbass'ı kurtarma amacıyla başlatılan özel askeri operasyonun hedeflerini yerine getirme amacıyla Balakleya ve İzyum şehirlerinde bulunan Rus askeri birliklerin Donetsk Halk Cumhuriyeti'ndeki mevzilere taşınması kararı alındı. Bu amaçla son 3 günde, İzyum-Balakleya ordu gruplarının toparlanması ve Donetsk Halk Cumhuriyeti'ne organize biçimde nakletme operasyonu gerçekleştirildi" denildi.

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